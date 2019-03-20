Kayıt
10:42 20 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Türk bayrağı - İstanbul boğazı

    Moody's: Türkiye'nin kırılganlık riski arttı

    © REUTERS / Osman Orsal
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 61

    Moody's, Türkiye'nin dış kırılganlık riskini 'yüksek' seviyesinden 'yüksek +' seviyesine yükseltti. Ayrıca ABD ya da Almanya ile yaşanabilecek olası bir gerilimin TL'nin tekrar güç kaybetmesiyle sonuçlanabileceği uyarısında bulundu.

    Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nın dış risklere kırılganlığını, yurt dışından sağlanması gereken yüksek tutarda finansmanı gerekçe olarak bir derece artırdı.

    Moody's
    © REUTERS / Brendan McDermid/File Photo
    Moody's: Türkiye ekonomisi 2019'da yüzde 2 küçülecek
    Moody's tarafından dün yayımlanan ve kredi derecelendirme niteliği taşımayan raporda, Türkiye'nin dış kırılganlık riski 'yüksek' seviyesinden 'yüksek +' seviyesine çıkarıldı.

    Bu değerlendirmeye gerekçe olarak yurt dışından sağlanması gereken yüksek tutarlı yeniden finansmanın yarattığı kırılganlığı gösteren Moody's raporunda ayrıca, "Düşük tasarruf oranlarına, enerji ithalatına ve ihracatın yüksek ithalat içeriği gibi sebeplerden kaynaklanan yapısal cari işlemler açığını yansıtmaktadır" denildi.

    Reuters'ın haberine göre, Türkiye'nin yurt dışı ve döviz yükümlülüklerine kıyasla 'mütevazi' kalan döviz cinsi varlıkların da dış kırılganlığı artırdığı ifade edildi.

    'TL TEKRAR GÜÇ KAYBEDEBİLİR'

    Cari açığın bu yıl tüketim ve yatırımlardaki gerilemeyle birlikte ortalama yüzde 1.2'ye gerileyeceğini öngören Moody's, bu sayede dış finansman gereksinimi azalsa da, yeniden finans edilmesi gereken yükümlülüklerin azımsanmayacak miktarda olduğuna dikkat çekti.

    S-400 hava savunma füze sistemleri Rusya'da bir geçit töreninde
    © Sputnik / Igor Zarembo
    The Economist: S-400 yüzünden Türkiye'ye üst üste ikinci yıl Amerikan yaptırımları kapıda
    Moody's geçen yıl Ekim ayından itibaren gerilimin azaldığı Türkiye-ABD ilişkilerinin Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 füzeleri nedeniyle tekrar hareketli bir döneme girdiğine ve Almanya'nın Türkiye'ye giden turistlere yönelik seyahat uyarısını sertleştirdiğine dikkat çekti.

    Raporda, "Bu diplomatik anlaşmazlıklardan biri veya ikisi birden daha hararetli bir hal alması ve ticaret ve yatırımları daraltacak yeni yaptırımların başlatılması TL'nin tekrar güç kaybetmesinde rol oynayabilir" denildi.

    Moody's, Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin üç basamak altında 'negatif' görünüm ile derecelendiriyor.

    İlgili konular:

    Moody's: Türk şirketlerinin görünümü 12-18 ay daha negatif
    Moody's'ten Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'la ilgili açıklama
    Moody's: Yerel politik riskler, Türkiye'nin kredi görünümü üzerinde baskı yaratmaya devam edecek
    Etiketler:
    Döviz, Cari açık, Kredi derecelendirme kuruluşu, S-400, TL, Moody’s, Almanya, Rusya, ABD, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    İran'ın 'cüceler köyü' Makhunik
    İran’ın 'cüceler köyü': Makhunik
    Karikatür
    Bolton'dan Ankara'ya: S-400 büyük sorun
    İnfografik
    ABD ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin yapısı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet