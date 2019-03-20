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12:14 20 Mart 2019
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    Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman

    Borsa liginde dengeler değişti: Beşiktaş zirveden sonunculuğa düştü

    © AA / Salih Zeki Fazlıoğlu
    Ekonomi
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    17 Şubat 2016'da 1 milyar 75 milyon TL’lik değerine ulaşan BJKAS, bu sene üç büyükler arasında sonunculuğa geriledi. Borsa liginde zirvenin yeni sahibi Galatasaray oldu.

    Akşam'dan Orçun Özateş'in haberine göre, Beşiktaş'ın FEDA sezonuyla başlayan yükselişi şampiyonlukların peş peşe gelmesiyle 'peri masalı'na dönüşmüştü. Borsaya kote olan spor şirketleri arasında üçüncü, 3 büyükler arasında ise genellikle sonuncu sırada yer alan Beşiktaş, geçen sezonlarda uçuşa geçerek zirveye yerleşmişti.

    Beşiktaş logosu
    © Fotoğraf : Beşiktaş
    'Beşiktaş'ımız hiçbir dönemde bu kadar şaibeli işlemlerle anılmamıştır'
    17 Şubat 2016'da ilk kez piyasa değeri 1 milyar 75 milyon TL'ye ulaşan BJKAS hisseleri, 1 milyar 68 milyon TL'lik değeri olan Fenerbahçe'yi geride bıraktı. Beşiktaş'ın bundan sonra da yükselişi sürdü ve 11 Nisan 2016'da zirveye ulaştı. Beşiktaş bu dönemde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın toplam değerine yaklaştı.

    İKİ EZELİ RAKİBİNDEN DE DEĞERLİ

    Ancak bu dönemden sonra büyük bir düşüş yaşamaya başlayan Beşiktaş, gelinen noktada yeniden borsanın 3 büyükler içinde en az değere sahip şirketi durumuna geldi. Son sırada yer alan Galatasaray ise zirveye tırmanmayı başardı.

    17 Şubat 2016'da 368 milyon TL'lik piyasa değeriyle yatırımcısına adeta azap çektiren Galatasaray, şimdi 734 milyon TL'yi bulan değeriyle iki ezeli rakibini de geride bırakmayı başardı. Fenerbahçe ise değer kaybetmesine rağmen ikinci sıradaki yerini korumayı başardı.

    Fikret Orman
    © AA / Onur Çoban
    Fikret Orman: İstanbul'da maça gel, yüreğin varsa yüzüme söyle
    TAKIM DEĞERİNDEN BİLE DÜŞÜK

    Şu an gelinen noktada Beşiktaş 381 milyon TL'lik piyasa değeriyle 231 milyon TL'lik Trabzonspor'un hemen üzerinde yer alırken, dolar bazında 70 milyon dolarlık değerle 77.18 milyon euro'luk takım değerinin bile altına geldi.

    Florya ve Riva arazilerini satan Sarı-Kırmızılılar, öz sermaye bakımından büyüklerin en iyisi.

    Beşiktaş bu açıdan da geriledi. 2018'in 6 aylık bilançolarına göre hazırlanan mali tablo, kulüplerin ciddi ekonomik önlemlere ihtiyacı olduğunu da gözler önüne seriliyor.

    Etiketler:
    değer, piyasa, para, dolar, borsa, TL, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Borsa İstanbul, Mustafa Cengiz, Ali Koç, Fikret Orman, Türkiye
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