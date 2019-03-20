Nusret Gökçe, Park Hyatt'ı Doğuş Holding'den devraldı

Rekabet Kurulu, Doğuş Holding AŞ'nin kontrolündeki Arena Otel Lokanta ve Eğlence Yerleri'nin tüm paylarının Nusret Turizm Yatırım AŞ tarafından devralınması işlemine izin verdi.
Rekabet Kurulu'nun açıklamasına şu ifadelere yer verildi:
Habertürk'ten Alper Öcal'ın haberin göre, restoranlarıyla ünlü olan Nusret Gökçe'nin, oteli devraldığı Nusret Turizm Yatırım A.Ş. isimli şirketi 50 bin lira sermayeyle Etiler'de kurduğu görülüyor. Şirket, İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre oteller grubunda faaliyet gösterecek.
2018 Aralık ayında döviz karşılığı 25.2 milyar TL'lik borcun büyük bir bölümü bankalarca yeniden yapılandırılan Doğuş Holding, uzun süre konaklama sektörüne ciddi yaptırımlar yapmıştı ancak bir süredir söz konusu yatırımlarının bazılarını elden çıkarmaya başlamıştı.
Son olarak kasım ayında Madrid'de bulunan Villa Magna otelini 210 milyon euro'ya Meksikalılara satan Doğuş Holding'in diğer otelleri de değerlendirdiği belirtiliyordu.
Bloomberg'in ocak ayında ismini saklı tuttuğu kaynaklara dayandırdığı habere göre, Ferit Şahenk'in satmayı düşündüğü oteller arasında İtalya'daki tarihi Capri Palace ve Aldrovandi Villa Borghese'nin yanı sıra Hyatt da bulunuyordu.
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