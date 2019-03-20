Hazine alacakları 18.5 milyar lira olarak açıklandı

Buna göre, şubat ayı sonu itibarıyla Hazine alacak stoku 18.5 milyar lira oldu. Alacak stoku içinde en yüksek payı 11.7 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.
Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından toplam 5.4 milyon lira tahsil edildi.
Hazine alacakları, şubat ayı itibarıyla 18.5 milyar lira olarak gerçekleşti.
Buna göre, şubat ayı sonu itibarıyla Hazine alacak stoku 18.5 milyar lira oldu. Alacak stoku içinde en yüksek payı 11.7 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.
Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından toplam 5.4 milyon lira tahsil edildi.
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