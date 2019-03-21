Türk Lirası, Fed sonrası güçlendi

Dolar/TL, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizlerin en az bu yıl boyunca mevcut seviyesi olan yüzde 2.25 ile yüzde 2.50 arasında kalacağı mesajının gelişmekte olan ülke para birimlerini desteklemesiyle sert düşüş gösterdi.

© Flickr / Tyler Merbler ABD Merkez Bankası, faiz oranını değiştirmedi

Reuters'ın haberine göre, bankacılar dolar/TL'deki düşüşü sınırlayan tek etkenin ise ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik endişeleri artıran haberler olduğuna dikkat çektiler.

Fed, ekonomik yavaşlama işaretlerinin olduğu bir ortamda bu yıl faiz artırımı öngörmeyerek üç yıllık para politikasını sıkılaştırma döngüsünü ani bir şekilde sona erdirdi ve bilanço küçültmeyi Eylül ayında durduracağını belirtti.

ABD'de büyüme, işsizlik ve enflasyon tahminlerini düşüren politika yapıcılar, Fed'in politika faiz oranının veya federal fon oranının, en az bu yıl boyunca mevcut seviyesi olan yüzde 2.25 ile yüzde 2.50 arasında kalacağını söyledi.

Dolar/TL Fed kararı öncesi 5.4850 civarında işlem görürken, Fed kararı sonrası gece saatlerinde kur en düşük 5.4069'a kadar geriledi. Kur sabah 5.4353 seviyesinde işlem gördü. Euro/TL ise 6.2120 seviyesinde bulunuyor.