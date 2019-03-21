Tüketici güven endeksi yüzde 2.9 artışla 59.4 oldu

Tüketici güven endeksi, martta geçen aya göre yüzde 2.9 arttı. Buna göre şubatta 57.8 olan endeks değeri, martta 59.4 seviyesine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Mart ayı Tüketici Güven Endeksi verisini açıkladı.

© REUTERS / Umit Bektas Tüketici güven endeksi yüzde 0.7 düşüşle 57.8'e indi

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2.9 oranında arttı.

Şubat ayında 57.8 olan endeks Mart ayında 59.4 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Şubat ayında 75.2 iken, Mart ayında yüzde 4 oranında artarak 78.3 oldu.

İŞSİZ SAYISINDAKİ BEKLENTİ

Genel ekonomik durum beklentisi de martta yüzde 4.9 artış kaydetti ve 75'ten 78.6'ya yükseldi. İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 0.1 düşüşle 58.9 olarak belirlendi.

Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Şubat ayında 22.02 iken, Mart ayında 22 oldu.