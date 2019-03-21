Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye güçlü performansıyla yine birilerini üzmeye ve şaşırtmaya devam edecek" dedi. Fed kararlarına da değinen Albayrak, "Elinde döviz olan 'eyvah eyvah' diyor olabilir" ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) tarafından düzenlenen Otomotiv Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın aktardığına göre Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

— Tarihi bir dönemden geçiyoruz. Cumhurbaşkanlığı sistemi her geçen gün kendini geliştirerek yoluna devam ediyor. Ekonomimiz bir toparlanma ve dengelenme dönemine girdi tüm ekonomik göstergeler bunu gösteriyor.

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- Fed kararları sonrası elinde döviz olan 'eyvah eyvah' diyor olabilir. 2015'te Rusya'nın maruz kaldığı döviz atağı 3 yılda atlatıldı, biz bunu daha kısa sürede atlattık.

— Türkiye güçlü performansı ile birilerini üzmeye devam edecek. İlk çeyrek sonunda büyüme yaşanması şaşırtıcı olmayacaktır. İyileşme süreci yaşıyoruz, özellikle iç talepte bu görülüyor. Mali disiplinden ödün vermeyeceğiz. Cari açıktaki dengelenme hiçbir dönem bu kadar güçlü olmamıştı. Türkiye tüm bu süreçlerde yaşadığı imtihanlardan daha da güçlenerek yoluna devam edecek.

— İthalat düşüyor, ihracat yükseliyor karşılama oranı yüzde 50'lerden yüzde 80'lere çıktı. Yaza doğru turizmin etkisiyle de yılın ikinci yarısında enflasyonda tek haneleri göreceğiz. Konutta toparlanma başladı, faizler yüzde 1'in altına düştükçe daha da toparlanacak. KDV uyuşmazlığı konusunda imzalar atıldı Külliye'den de onay geldi ve bu konu çözüme kavuştu.

— Türkiye beton yaptı, ne yaptı falan diyenler var. Türkiye bölgesinin en büyük altyapı yatırımlarını gerçekleştirdik, bu sayede New York'ta çekmeyen telefon Türkiye'de sorunsuz çekiyor

— 'Batacak' denen THY dünyanın rekor kar ile dünya basınına manşet oldu.