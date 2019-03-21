Emlak Bank hizmete girdi

Türkiye’nin altıncı ve en genç katılım bankası Türkiye Emlak Katılım Bankası hizmete başladı. Bankanın, yıl sonuna kadar 7 bölgede 15 şubeye ulaşması hedefleniyor.

Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ'nin İstanbul Ataşehir'de bulunan merkez şubesi, 18 yıl aradan sonra bugün faaliyetlerine başladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 26 Şubat'ta Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ'ye bankacılık faaliyet izni vermesinin ardından, bankanın yeniden hizmete gireceği açıklanmıştı.

Bu kapsamda, Türkiye'nin altıncı ve en genç katılım bankası konumundaki, kamuoyunda kısa adı ‘Emlak Bank' olarak bilinen bankanın Ataşehir'de bulunan genel müdürlük binası ve merkez şubesi bugün itibarıyla hizmet vermeye başladı.

Türkiye Emlak Katılım Bankası inşaat sektörünün içinde bulunduğu finansal sorunlara çözüm üreten bir banka olacak.

Ülkede 18 yıl aradan sonra yeniden hizmete giren Emlak Bank'ın, yıl sonuna kadar 7 bölgede 15 şubeye ulaşması hedefleniyor.