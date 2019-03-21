Rus vekil: Türkiye, Türk Akımı ile büyük bir enerji merkezine dönüşme yolunda

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Ekonomi, Endüstriyel, Yenilikçi Gelişim ve Girişimcilik Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Gutenyov, Türk Akımı'nın denizden geçen kısmının kıyıya ulaşması yönündeki çalışmaların tamamlanmasının ardından Türkiye'nin büyük bir enerji merkezine dönüşme yolunda ilerlediğini söyledi.

FAN'a konuşan Gutenyov, Türk Akımı doğalgaz boru hattının denizden geçen kısmının kıyıya ulaştığını ifade etti.

Gutenyov'a göre, bu gelişme AB ülkeleri için enerji güvenliği bağımsızlığını korumanın mümkün olduğunu göstermek açısından bir dönüm noktası.

Gutenyov "Türkiye, gelişmeye çalışan ülkelerin öncüsü olarak büyük imtiyazlar kazandı, büyük bir enerji merkezine dönüşme yolunda ilerliyor" dedi.

Türkiye ve Avrupa'ya doğalgaz götürecek olan Türk Akımı'nın açık deniz kesimiyle kıyı geçişi kesimlerini birbirine birleştiren nihai bağlantıların da gerçekleştirilmesiyle, Karadeniz'deki boru hattı sistemi bütünüyle tamamlanmış oldu.