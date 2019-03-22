Dolar son 5 ayın en yüksek seviyesinde: 5.74'ü gördü

Dolar kuru saat 18.00 civarında 5,74 seviyesini görerek son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Dolar şu sıralar 5.69 TL'den işlem görüyor.

Güne 5,46 seviyesinden başlayan dolar gün içerisinde yönünü yukarı doğru çevirdi. Saat 18.00 civarında 5.74 seviyesini gören dolar böylece son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Dolar kuru şu sıralar 5.69 TL'den işlem görürken euro ise 6.42 TL'den alıcı buluyor.

24 EKİM'DE 5.77 TL'YE ÇIKMIŞTI

Kur 24 Ekim 2018 tarihinde 5.77 seviyesini gördükten sonra günü 5.70 ile kapatmıştı. Bugün piyasaların kapanmasına çok az kala 5.74 seviyesini gören dolar böylece 24 Ekim tarihinden bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.

Güne 5.46 seviyesinden başlayan dolar gün içerisinde yönünü yukarı doğru çevirdi. Saat 18.00 civarında 5.74 seviyesini gören dolar böylece son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Dolar kuru şu sıralar 5.69 TL'den işlem görürken euro ise 6.42 TL'den alıcı buluyor.