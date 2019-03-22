Albayrak: Eylül ayında enflasyonda tek haneyi görmek mümkün

Bakan Albayrak'ın açıklamaları şöyle:

— Bahsettiğiniz mevzu çok önemli. Türkiye ekonomisi nasıl bir yol kat etmiş? Türkiye'de piyasalara güven verecek ortam oluştu. Türkiye normal bir coğrafyada yaşamıyor. Amerika'da 2007'den bu yana büyük bir endişe doğuracak bazı datalar açıklandı. Bugün Türkiye seçime giderken son dönemde özellikle aynı Gezi'deki gibi sosyal medyada manipülatif bir süreç var. Güçlü kırılganlıklar rayına oturmuş durumda.

— Tanzim sürecinin başladığı dönemde Antalya'da fırtına oluştu, seralar yıkıldı. Sonuç 5 liradan 15 liraya fırladı. Meselenin arkasında başka bir şey varmış. Bunu fırsat bilen iki kesim, seradan yıkılan alanı bahane eden bir kesim stokçuluk yaparak fiyatı yukarıya çekti.

— Bakanlar Kurulu'nda sunum yaparken bir slayt çok dikkat çekti. Resmi okuma açısından çok fazla anlam içeriyor. 2003 yılndan itibaren iç dış müdahale süreci yaşadık. Türkiye 2002 yılından itibaren 3 bin 895 doları geçtikten sonra trend yakaladı. Türkiye bölgesel içeriden ve dışarıdan kaynaklı müdahalelerle karşı karşıya kaldı. Gezi bir oldu 4-5 olan faizler 6-7 lere çıktı. 2015-16 darbe süreci yaşandı. Onu püskürttük terör eylemleri başladı. Her gün dibimizde.

ENFLASYONLA MÜCADELE

— Türkiye ekonomisi her geçen gün güçlü adılar atıyor. Önümüzlerdeki aylarda muhtemelen biz yaz aylarında cari açıkta pozitif süreçler yaşayacağız. Eylül ayında tek haneyi görmek mümkün. 31 Mart yerel seçim sonucu ne olursa olsun. Seçim sonrası önümüz çok açık uzun süre seçim yok.

'NİSAN AYIYLA BİRLİKTE YOL HARİTASINI AÇIKLAYACAĞIZ'

— Nisan ayıyla birlikte yol haritasını açıklayacağız. 8-9 ayda atılacak adımları birkaç ay içinde attık. Seçimden sonra süreç çok ama çok olumlu olacak.

İstihdam raporları da pozitif yönde. Mart ayında ciddi bir istihdam artışı gözlemledik. 2019'u beklentilerin üzerinde kapatıp, 2020 yılı için Türkiye'nin arzuladığı rakamlara ulaşacağız.

— Kimse Türkiye'nin özgürlüğünü, bağımsızlığını test etmeye kalkmasın. 18 Mart'ın yeni yıl dönümünü andık. Biz yüzyıllardır bu coğrafyada yaşayan bir milletiz. Biz istikbalimizden ödün vermeyiz. Tarihimiz bunun örnekleriyle dolu. Biz sağlam altyapıya sahip ülkelerden bir tanesiyiz.

— Bir kişinin, kurumun, devletin sağlık-sıhatı iyi mi diye soduğunuzda borç ve geliri ne bunu görmek gerek. Borç düzeyine bakınca dünyada ne düzeyde? Buna bakacağız ki Türkiye'nin mevcut durumunu anlayalım. Gelişmekte olan ülkeler yüzde 50 Türkiye yüzde 30. Avrupa Birliği ülkelerinin borcu yüzde 84. Türkiye'nin borcu konusunda sıkıntısı yok. Türkiye'nin bilançosu sağlam, kimse merak etmesin.

'TÜRKİYE BU ANLAMDA TUZU KURU VE RAHAT'

— Böyle bir krizin, saldırının yaşandığı bir şirketimiz yurt dışı yükümlülüklerinde bir tane sıkıntı yaşamadı. Özel sektör kendi parasını çeviriyor. Yurtdışında çok ciddi borç ilişkisi var. Tüm Türkiye'nin borç stoğunun milli gelire oranı yüzde 30-40 bile değil. Gelişmekte olan ülkeler bu oran yüzde 220. Dünya ortalaması yüzde 318. Türkiye bu anlamda tuzu kuru ve rahat.

'TÜRKİYE ÇOK DAHA NET BİR TAVIR ORTAYA KOYACAK'

— Bilgi kirliliği üzerinden oluşturulmaya çalışılan algı ne olursa olsun Türkiye'nin sağlam temeller üzerinde olduğunu bileceğiz. Kukla mı, kuklacı mı, taşeron örgütler mi, arkasındaki süreçler mi? Türkiye çok daha net bir tavır ortaya koyacak. Seçimden sonraki sürecimiz çok daha olumlu geçecek. Türkiye üreten bir ülke. Üretmenin en önemli göstergesi er meydanı, o da ihracat.

'BUNLAR TÜRK MİLLETİNİ TANIMAMIŞLAR'

Türkiye'nin bilançosu sağlam. Kamu çok sağlam, diğer alanlarda da sağlam. Küresel pastadan payımız artınca rahatsız oldular. Türkiye üreten ekonomisiyle, rekabet avantajıyla bugüne kadar 9 milyondan fazla kişiye iş üretiyorsa. Türkiye'nin maruz kaldığı saldırı da ortada. Toplumumuz bu mücadeleyi her türlü ortamda verecek cesareti sergiliyor. Bir avuç azınlık, operasyon peşinde koşan, aklına koyan birileri bunu düşünüyorsa Türk milletini ya tanımamış, ya hala küçük görmeye devam ediyor, ya da üçüncüsünü söylememeyiyim.

Ayrıntılar geliyor…