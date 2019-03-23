SPK, 'hisse senetlerine spekülatif etki' şikayeti üzerine JP Morgan hakkında inceleme başlattı

© REUTERS / Valentyn Ogirenko BDDK: Bazı bankalar hakkında müşterilerini döviz alımına yönelttiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı

SPK'dan yapılan açıklamada şunlar kaydadildi: "22.03.2019 tarihinde JPMorgan Chase & Co. tarafından yayımlanan raporun yanıltıcı içeriği nedeniyle başta bankacılık hisseleri olmak üzere Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem gören hisse senetleri üzerinde spekülatif etki yarattığına yönelik olarak Kurumumuza iletilen şikayetler çerçevesinde, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da JP Morgan hakkında inceleme başlatıldığı bildirmişti. BDDK'nın açıklamasında, şunlar kaydedilmişti: "22 Mart 2019 tarihinde JP Morgan tarafından yayımlanan raporun yanıltıcı ve manipülatif içeriği sebebiyle finansal piyasalarda oynaklığa ve özellikle ülkemiz bankalarının itibar ve değer kaybına yol açtığı hususunda kurumumuza iletilen yoğun şikayetler kapsamında adı geçen kurum hakkında inceleme başlatılmış olup, gerekli idari ve hukuki süreç yürütülecektir."