Dolar/TL güne 5.60'ın altında başladı

Geçen haftanın son işlem günü yaşanan yukarı yönlü hareketle 5.8449 seviyesine tırmanan dolar/TL, seçim haftasına hızlı düşüşle başladı. Kur, geçen Pazartesi 5.44'ten açılmış ve cuma gününe kadar dar bantta yatay bir seyir izlemişti.

Dolar/TL saat 07:59'da yüzde 3'e yakın düşüşle 5.5900'da yer aldı. Aynı saatte euro/TL yüzde 3 gerilemeyle 6.3330'dan işlem gördü. Dolar endeksi ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya soruşturmasında aklanmasının ardından yatayda 96.612 seviyesinde.

© AA / Murad Sezer Merkez Bankası: Sağlıksız fiyat oluşumları yakından izleniyor

Cuma günü S-400'ün ardından Golan Tepeleri kaynaklı Türkiye ABD ilişkilerine yönelik endişeler negatif ayrışmanın önemli bir nedeni olurken, diğer taraftan iç piyasada altı aydır aralıksız her hafta devam eden bireysel döviz talebi TL'deki baskıyı artırıyor.

Bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 15 Mart haftasında 1.64 milyar dolar artışla 105.7 milyar dolar ile tarihi zirveye yükseldi. Bankacılar yerli talebinin yabancı talebiyle birleşerek tek yönlü dövize yönelik bir talep oluşturmasının piyasada ani hareketleri de beraberinde getirdiğine dikkat çekiyorlar.

Öte yandan, TCMB rezervlerindeki düşüşün de TL'deki sert değer kayıplarında belirleyici olduğu değerlendiriliyor. TCMB rezervleri iki haftada 5.5 milyar doların üzerinde azalırken bir Merkez Bankası yetkilisi rezerv hareketlerinde olağan dışı durum görmediğini açıkladı ve son dönemde 5.3 milyar dolar tutarında dış borç ödemesi ile enerji ithalatçısı kurumlara döviz satımı yapıldığı bilgisini verdi.

Aynı yetkili, "TCMB'nin rezerv biriktirme politikası devam ediyor.. Bahsi geçen hususlar kaynaklı rezerv rakamlarında dalgalanmaların normaldir" diye konuştu.

Cuma günkü sert satış baskısının ardından Merkez Bankası kademeli olarak en az 150 baz puanlık sıkılaştırma anlamına gelen likidite adımı açıklamış, ancak bu karar aynı gün satışları yavaşlatamamıştı.