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10:32 25 Mart 2019
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    İşsizlik

    İşsizlik 2018'de yüzde 11 oldu

    © AA /
    Ekonomi
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    TÜİK, 2018 yılı işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre geçen yıl işsizlik oranı yüzde 11, işsiz sayısı 3 milyon 537 bin kişi oldu.

    Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 'İşgücü İstatistikleri 2018' verilerine göre, Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yıl 2017'ye göre 83 bin kişi artarak 3 milyon 537 bin kişi oldu.

    Kilis'te işsizlik sırası
    © Fotoğraf : DHA
    İşsizlik yüzde 13.5'e yükseldi, işsiz sayısı 4 milyonu aştı
    İşsizlik oranı, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla 0.1 puan artarak yüzde 11'e yükseldi. 2017'de işsizlik oranı yüzde 10.9, işsiz sayısı ise 3 milyon 454 bin olarak açıklanmıştı.

    Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) işsizlik oranı 2018 yılı için 11.3 olarak öngörülmüştü.

    15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0.5 puanlık azalış ile yüzde 20.3 olurken, 15-64 yaş grubunda bu oran 0.1 puanlık artışla yüzde 11.2 seviyesinde gerçekleşti.

    İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılında, geçen yıla göre 549 bin kişi artarak 28 milyon 738 bin kişi, istihdam oranı ise 0.3 puanlık artış ile yüzde 47.4 oldu.

    2018'de tarım sektöründe çalışan sayısı 167 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 717 bin kişi arttı.

    İşsizlik oranı en yüksek yüzde 25 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt bölgesinde; en düşük yüzde 5,1 ile Kastamonu, Çankırı, Sinop bölgesinde görüldü.

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    Etiketler:
    Yeni Ekonomi Programı (YEP), İşsizlik, TÜİK, Türkiye
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