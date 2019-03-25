Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya: Temel politika rezervleri güçlendirmek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, temel politikalarının rezervleri güçlü tutmak ve güçlendirmek olduğunu belirterek, "Rezerv gelişmelerinin orta vadeli trendlerle takip edilmesi daha sağlıklı analizlere imkan tanır" ifadesini kullandı.
Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, AA muhabirinin Guvernörler Kulübü platformu, geçen hafta finansal piyasalardaki hareketlilik ve Merkez Bankası rezervlerine ilişkin sorularını yanıtladı.
Bugün İstanbul'da TCMB olarak önemli bir uluslararası bir toplantıya ev sahipliği yapıyorsunuz. Guvernörler Kulübü nasıl bir platform? TCMB burada nasıl bir rol üstleniyor?
"Guvernörler Kulübü Orta Asya, Karadeniz Bölgesi ve Balkan ülkeleri merkez bankaları arasındaki ilişkileri geliştirmek ve teknik iş birliğini artırmak amacıyla 1998 yılında bankamız öncülüğünde kurulmuştur. Kulüp, merkez bankalarının küresel ve bölgesel ekonomik gelişmeleri değerlendirdiği, tecrübelerini paylaştığı ve işbirliği imkanlarını müzakere ettiği önemli bir platform. Bankamız Kulübün sekretarya hizmetlerini yürütmekte. Halihazırda 26 ülke merkez bankası Guvernörler Kulübünün üyesi."
Bugünkü toplantılarda temel görüşme maddeleri neler olacak? Hangi konular tartışılacak?
"Bugünkü toplantımıza çoğunluğu merkez bankası başkanı düzeyinde üst seviyede katılım söz konusu. Toplantıda, üye ülke Merkez Bankası Başkanları tarafından küresel ekonomik ve finansal görünüm, merkez bankaları kurumsal yönetişimine ilişkin hususlar ve merkez bankalarının politika etkinliğini artırmak için iletişimde kullanılan araçlar tartışılacak. Ayrıca, uluslararası kuruluşlardan temsilciler ve akademisyenler konuşma ve sunumları ile katkı sağlayacaklar.
'CANİ DENGEDE GÜÇLÜ BİR İYİLEŞME TRENDİ GÖZLEMLİYORUZ'
Son olarak, geçtiğimiz hafta finansal piyasalarda bir hareketlilik gözlendi. Merkez Bankası rezervleriyle ilgili konuların da gündeme geldiğini biliyoruz. Değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?
"Bugün bir basın duyurusu ile piyasalardaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerimizi kamuoyu ile paylaştık. Öncelikle, iktisadi faaliyet cephesinde dengelenmenin devam ettiğini söyleyebilirim. Öncü veriler, yurt içinde ilk çeyrekte ılımlı bir toparlanmaya işaret ediyor. Cari dengede de güçlü bir iyileşme trendi gözlemliyoruz. Merkez Bankası elindeki tüm araçları fiyat istikrarını sağlamak ve finansal istikrarı desteklemek için kullanmaya devam ediyor. Para politikası duruşumuzu enflasyonu en kısa sürede tek haneye düşürmeye odaklı olarak şekillendiriyoruz. Rezervlerle ilgili olarak şunu ifade etmek isterim. Temel politikamız rezervlerimizi güçlü tutmak ve güçlendirmek. Geçtiğimiz yıl finansal piyasa oynaklıklarını takiben rezervlerde bir miktar gerileme gözlenmişti. Ancak, o dönemden bu yana istikrarlı bir artış trendi söz konusu. Hedefimiz, bu trendi güçlü bir şekilde devam ettirmek. Bu konuda duruşumuz net. Brüt rezervlerle ilgili dönem dönem dalgalanmalar yaşanması olağandır. Sıra dışı bir durum söz konusu değil. Rezerv gelişmelerinin orta vadeli trendlerle takip edilmesi daha sağlıklı analizlere imkan tanır."
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