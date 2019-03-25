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13:53 25 Mart 2019
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    kenevir tohumu

    Kenevirin kilosu 1000 liraya çıktı

    © Fotoğraf : DHA
    Ekonomi
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    Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Narlısaray mahallesinde birkaç yıl önceye kadar 30 liraya satılan kenevir tohumunun fiyatı 1000 lirayı buldu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ocak ayında Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kenevir tohumu üretimini yoğun olarak devam ettireceklerini, ilçenin bu işin merkezi olacağını açıklamasının ardından bölgede kenevirle ilgili hareketlilik başladı.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Erçin Top
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    Türkiye'de izinle ruhsatlı ekim alanlarının yer aldığı 400 haneli, 1300 nüfuslu Vezirköprü ilçesine bağlı Narlısaray mahallesinde üretimi yapılan kenevir tohumuna, talep arttı.

    Türkiye'nin dört bir yanından ilçeye gelenler, çiftçilerin ürettiği kenevir tohumunu almaya başladı. Birkaç yıl önceye kadar 30 liraya satılan kenevir tohumu, artan taleple kilo fiyatı 1000 liraya kadar satılmaya başlandı. Talebi karşılayamaz hale gelen çiftçiler, tarlaya rağbet gösterirken, kenevir tohumu ekimini artırdı.

    Bölgede arsa satın almak isteyen birçok girişimcinin üreticilerden talepte bulunduğunu dile getiren Narlısaray mahallesinin muhtarı Ali Sezgin, "1950 yılından itibaren burada kenevir ekimi devam ediyor. 2000 yılına kadar yaygın bir şekilde ekim oluyordu. Daha sonra çevre illerdeki fabrikalar kapanınca kenevir ekimi burada bitti. 2019 yılında kenevir ekimi talep artınca yaygınlaşmaya başladı. Vezirköprü Narlısaray tohumu yerli ve verimli bir tohum. 44 tane kenevir tohumunun arasında en yüksek verim getiren tohum olduğu için bizim tohumumuza çok büyük bir talep oldu" dedi.

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    Bu yıl 160 dönümlük alana ekebilecek kadar ancak tohum bulabildiklerini kaydeden Sezgin, "Bu yıl yapılan ekim yerli tohumun artırılabilmesi için yapılan bir ekim olacak. Şu anda 19 ilde kenevir ekimi serbest olunca bu ilerden iş adamları tohumlarımıza talip oldu. Buralara fabrika kurmak için yer bakanlar oldu. Normalde kenevirin tohumu önceden 20 ile 30 lira arasında değişiyordu. Şu anda piyasada tohum olmadığı için burada da tohumun kilosuna 500 hatta bin lira verenler bile oluyor. Valimiz ise tohumlarımızı kimseye satmamamız konusunda bizi uyardı. Narlısaray tohumunun tescilleneceğini ve Türkiye'de ekilecek tohumun bu olacağını söyledi" diye konuştu.

    Çocukluğundan bu yana ailesiyle birlirte kenevir ekimi yaptığını anlatan çiftçi İbrahim Işıldak ise "Geçen yıl yaklaşık 10 ton kenevir üretimi yaptım. Bu yıl ise 30 ile 35 ton arasında üretim yapacağım. Şu anda kuru kenevirin kilosunu biz 4 liraya satıyoruz. Dışarıdan gelip tohumumuzu almak isteyen bir sürü kişi oldu. Çok yüksek fiyatlar verildi ancak bizim elimizde sadece kendi ekim yapabileceğimiz kadar tohum var. Biz tohumumuzu satmayıp burada kalmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    Ekonomi, Kenevir, Recep Tayyip Erdoğan, Vezirköprü, Samsun
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