EPDK Başkanı Yılmaz: Zam haberleri asılsız, ülkemiz seçim arifesinde

Benzin fiyatlarına zam yapılacağına ilişkin haberler üzerine yazılı açıklama yapan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt piyasasındaki fiyat hareketlerini yakından takip ettiklerini belirtti.
"Kurum olarak gerekli hesaplamaları yapıyoruz, bir zam söz konusu değil. Ülkemiz seçim arifesinde… Bu süreçte manipülasyon yapmak, piyasaları yönlendirmek kimseye kazandırmaz, aksine kaybettirir. Manipülatif haberler hem ülke ekonomimizi hem de milletimizin moralini olumsuz yönde etkiler. Biz, gerek basın mensuplarımızdan gerekse vatandaşlarımızdan bu tip kaynağı belirsiz, iyi niyetten uzak ve maksatlı haberlere itibar etmemelerini bekliyoruz."
Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 17 kuruş zam beklendiği öne sürülmüştü.
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