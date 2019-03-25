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17:06 25 Mart 2019
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    Türk Lirası, TL

    Dolar/TL'de ne bekleniyor?

    © REUTERS / Murad Sezer/File Photo
    Ekonomi
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    Cuma günü dolar karşısında geçen yılın Ağustos ayından bu yana en sert günlük değer kaybını yaşayan TL, Merkez Bankası'nın adımlarının ardından kayıplarının bir kısmını geri alsa da dolar/TL'de 5.60-5.70 bandında dalgalanma devam ediyor.

    Dolar/TL, cuma gününe 5.46 civarında başladıktan sonra gece saatlerinde 5.8490'a tırmandı ve TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 6.5 civarı oldu.

    dolar, tl
    © REUTERS / Murad Sezer/Illustration/File Photo
    Dolar yükselişini sürdürüyor: 5.84 görüldü
    Cuma günü 5.7625 seviyesinden kapanan dolar/TL bu sabah erken saatlerde 5.57 seviyesine kadar gerilese de dalgalanmayı sürdürüyor. Bankacılar oynaklığın çok yükseldiğini ve piyasanın sakinleşmesinin biraz zaman alacağını belirtiyor.

    Dünya'nın haberine göre dolar/TL bugün saat 15:26 itibariyle 5.6600 seviyesinde bulunuyor. Böylece Cuma günkü kapanışla göre yaklaşık yüzde 1.5'lik kazanç söz konusu. Aynı saatte euro/TL ise 6.4165 seviyesinde.

    MERKEZ BANKASI'NDAN İKİ ADIM

    Murat Çetinkaya
    © AA /
    Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya: Temel politika rezervleri güçlendirmek
    Merkez Bankası'nın rezervleri iki haftada 5.5 milyar doların üzerinde azalırken, bu düşüşte olağan dışı durum olmadığını açıklayan TCMB bugün ek sıkılaştırmaya ve rezervleri kısa vadede artıracak iki adıma yöneldi.

    TCMB bugün itibarıyla bir hafta vadede repo fonlaması gerçekleştirmeyerek örtülü faiz artırımına giderken, döviz karşılığı TL swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırı da yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarıldı. TCMB bir diğer adımla ise TL karşılığı döviz depo piyasasında ihale açmadı.

    Bankacıların verdiği bilgiye göre repo ihalesi açılmaması ortalama fonlama maliyetini yüzde 24'ten yüzde 25.50'ye çıkarırken, diğer iki adım ise TCMB rezervlerine bir haftada en az 2.5 milyar dolar katkı sağlayacak.

    'YÜKSELİŞ BASKISI SÜREBİLİR'

    Merkez Bankası
    © AA /
    Merkez Bankası'ndan swap hamlesi
    TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, AA'ya yaptığı açıklamada para politikası duruşunu enflasyonu en kısa sürede tek haneye düşürmeye odaklı olarak şekillendirdiklerini söyleyerek, temel politikalarının rezervleri güçlü tutmak ve güçlendirmek olduğunu belirtti.

    TCMB'nin piyasayla iletişim içerisinde kalmasının piyasayı kısa vadede rahatlattığını söyleyen bir bankacı, "Ancak şimdilik tam olarak net bir tablo yok. Dolar/TL 5.50 seviyesini yukarı yönlü kırdıktan sonra bu seviyelerin üzerinde kalmaya devam etmesi hala yükseliş baskısı olabileceği anlamına geliyor" dedi.

    'YATIRIM YAPMAKTAN VAZGEÇEBİLİRLER'

    Recep Tayyip Erdoğan- Yenikapı
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer
    Erdoğan Yenikapı mitinginde: Ey finans sektörünün içinde olanlar provokatif eylemlere giriyorsanız bedelini çok ağır ödeyeceksiniz
    Capital Economics kıdemli gelişmekte olan piyasalar ekonomisti Jason Tuvey, banka incelemelerine ilişkin, "Yatırımcılar bilgi ister, trade önerileri isterler. Eğer siyasetçiler bunun olmaması için baskı yaratmaya çalışırsa yatırımcılar o ülkeye yatırım yapmaktan vazgeçebilirler" görüşünü dile getirdi.

    TCMB'nin (askıya aldığı) repo ile 'arka kapıdan sıkılaştırma' yapmasının merkez bankası üzerinde Erdoğan'ın siyasi baskısı olduğu ve TCMB'nin bundan kaçınmaya çalıştığına işaret ettiğini söyleyen Tuvey, "TL hala şoklara karşı ciddi derecede kırılgan, yatırımcılar ise bugünkü kazanımlara rağmen biraz gergin. Jeopolitik endişeler ve Erdoğan'dan para politikasına yönelik herhangi bir yorum TL'yi satış baskısı altında bırakabilir" diye konuştu.

    TCMB'nin repo ihalelerini durdurması TL açısından pozitif görülürken, seçim öncesi piyasadaki yoğun endişeyi gidermek adına sert önlemler alınması pek olası görülmüyor.

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    Etiketler:
    Türk Lirası, Dolar, Ekonomi, Capital Economics, Merkez Bankası, Recep Tayyip Erdoğan, Jason Tuvey, Murat Çetinkaya, Türkiye
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