4 yeni servisini tanıtan Apple'a ilk tepki olumsuz

Apple dün gerçekleştirdiği etkinlikte; Apple TV Plus isimli dizi ve film uygulamasını, Apple News Plus isimli haber servisini, Apple Arcade isimli oyun uygulamasını ve Apple Card isimli kredi kartını tanıttı.
Apple'ın TV uygulaması; Apple TV Channels, Amazon, Hulu, HBO, CBS, Starz ve Showtime gibi kuruluşların içeriklerini kullanıcılara sunacak. Sistem Mayıs'ta devreye girecek, uygulamada reklam olmayacak. Ücret detayları ise henüz belli değil.
Yatırımcı yeni Apple servislerini sevmedihttps://t.co/QJ7vb44vQb— Dünya Gazetesi (@dunya_gazetesi) March 26, 2019
Apple News uygulamasına The New Yorker, Esquire, National Geographic, Men's Health ve Vogue gibi 300'den fazla dergi ekleyen teknoloji devi böylece Apple News Plus'ı çıkarmış oldu. Kullanıcılar, aylık 9.90 dolar karşılığında tüm içeriğe erişebilecek. Uygulama, ABD ve Kanada'da kullanıma girdi. Eylül ayından itibaren Avrupa ülkelerinden başlamak üzere yaygınlaşması bekleniyor.
Apple'ın bir diğer yeni ürünü de Apple Card. Üyelik ücreti olmayan ve Wallet uygulaması üzerinden yönetilen bu kredi kartı ile yapılan alışverişlerde ödül puan sistemi aktif olarak kullanılacak. Apple Pay kabul edilen her yerde Apple Card geçerli olacak. Öte yandan söz konusu kartın titanyumdan yapılmış fiziksel versiyonu da olacak. Üzerinde herhangi bir bilgi bulunmayan bu kart yine Wallet uygulaması ile yönetilecek.
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