4 yeni servisini tanıtan Apple'a ilk tepki olumsuz

ABD'li teknoloji devi; Apple TV Plus, Apple News Plus, Apple Arcade ve Apple Card isimli yeni servislerini tanıttı. Yatırımcı ise ilk bakışta umduğunu bulamamış gibi. Tanıtımın ardından şirket hisseleri günü yüzde 2.31 kayıpla kapattı.

Apple dün gerçekleştirdiği etkinlikte; Apple TV Plus isimli dizi ve film uygulamasını, Apple News Plus isimli haber servisini, Apple Arcade isimli oyun uygulamasını ve Apple Card isimli kredi kartını tanıttı.

© REUTERS / Stephen Lam Apple Card resmen duyuruldu

Dünya'daki habere göre şirketin yeni servislerine piyasaların ilk tepkisi ise olumsuz oldu. Tanıtımın hemen ardından Apple hisseleri 186.60 dolara kadar geriledi. Sonra hafif toparlansa da kapanışta hisseler yüzde 2.31 kayıpla 188.74 dolar seviyesinde yer aldı. Şirket dün gün içi zirvesini 191.98 dolar ile görmüştü.

Apple'ın TV uygulaması; Apple TV Channels, Amazon, Hulu, HBO, CBS, Starz ve Showtime gibi kuruluşların içeriklerini kullanıcılara sunacak. Sistem Mayıs'ta devreye girecek, uygulamada reklam olmayacak. Ücret detayları ise henüz belli değil.

Yatırımcı yeni Apple servislerini sevmedihttps://t.co/QJ7vb44vQb — Dünya Gazetesi (@dunya_gazetesi) March 26, 2019

​Apple News uygulamasına The New Yorker, Esquire, National Geographic, Men's Health ve Vogue gibi 300'den fazla dergi ekleyen teknoloji devi böylece Apple News Plus'ı çıkarmış oldu. Kullanıcılar, aylık 9.90 dolar karşılığında tüm içeriğe erişebilecek. Uygulama, ABD ve Kanada'da kullanıma girdi. Eylül ayından itibaren Avrupa ülkelerinden başlamak üzere yaygınlaşması bekleniyor.

© REUTERS / STEPHEN LAM Netflix'e rakip olması beklenen yeni Apple TV neler getiriyor?

Apple Arcade ise reklam içermeyen ve Apple'a özel oyunlara tek bir yerden erişme imkanı sağlayan bir platform. Apple Arcade'de, uygulamaya özel tasarlanmış 100 yeni oyun yer alacak. Ücret detayı henüz belli değil. Sistemin Eylül ayında hemen hemen tüm ülkelerde hizmete girmesi bekleniyor.

Apple'ın bir diğer yeni ürünü de Apple Card. Üyelik ücreti olmayan ve Wallet uygulaması üzerinden yönetilen bu kredi kartı ile yapılan alışverişlerde ödül puan sistemi aktif olarak kullanılacak. Apple Pay kabul edilen her yerde Apple Card geçerli olacak. Öte yandan söz konusu kartın titanyumdan yapılmış fiziksel versiyonu da olacak. Üzerinde herhangi bir bilgi bulunmayan bu kart yine Wallet uygulaması ile yönetilecek.

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