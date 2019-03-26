Uber, Careem’i satın aldı

Bloomberg'ün aktardığına göre Ortadoğu ve Körfez ülkelerinde yaygın olarak kullanılan ve son yıllarda Türkiye pazarında da aktif şekilde rol alan Careem, Uber tarafından 3.1 milyar dolara satın alındı.

Careem Türkiye de dahil olmak üzere 15 ülkede 120 şehirde hizmet veriyor.

Yıllık 30 milyon kullanıcıya sahip Careem'de 1 milyonun üzerinde şoför bugüne kadar görev yaptı. Careem, Uber'in Türkiye'deki en büyük rakibiydi.