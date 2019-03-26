Uber, Careem’i satın aldı

Careem Türkiye de dahil olmak üzere 15 ülkede 120 şehirde hizmet veriyor.
Yıllık 30 milyon kullanıcıya sahip Careem'de 1 milyonun üzerinde şoför bugüne kadar görev yaptı. Careem, Uber'in Türkiye'deki en büyük rakibiydi.
Uber, Türkiye dahil 15 ülkede faaliyet gösteren Careem'i 3.1 milyar dolara satın aldığını duyurdu.
Careem Türkiye de dahil olmak üzere 15 ülkede 120 şehirde hizmet veriyor.
Yıllık 30 milyon kullanıcıya sahip Careem'de 1 milyonun üzerinde şoför bugüne kadar görev yaptı. Careem, Uber'in Türkiye'deki en büyük rakibiydi.
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