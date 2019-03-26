Araştırma: Y kuşağı hisse yatırımından çok kripto para birimlerine güveniyor

Kripto para yatırım platformu eToro’nun araştırmasına göre Y kuşağı, kripto para birimlerine hisse yatırımlarından daha çok güveniyor.

eToro'un 20 ve 65 yaş grubu arasındaki 1.000 online yatırımcının katılımıyla yaptığı ankette, 20-38 yaş aralığını kapsayan Y kuşağı katılımcılarının yüzde 43'ü, dijital para birimi borsalarına hisse senedi borsalarından daha çok güvendiklerini söyledi.

© AFP 2019 / Carl Court SPK, 'hisse senetlerine spekülatif etki' şikayeti üzerine JP Morgan hakkında inceleme başlattı

Y kuşağına zıt olarak, 39-53 yaş aralığını kapsayan X kuşağı katılımcılarının yüzde 77'si, hisse senedi piyasalarına güvendiklerini belirtirken, söz konusu katılımcıların yüzde 41'i de kripto para birimlerine hisselerden daha çok güvendikleri yanıtını verdi.

Söz konusu araştırmada farklı yaş gruplarındaki eğitim düzeylerine dikkat çekildi. Y kuşağı katılımcılarının yarısından fazlası olmak üzere yüzde 52'si, dijital para birimleri konusunda "bilgili" veya "çok bilgili" olduklarını söylerken, X kuşağı katılımcılarının yüzde 32'si ve 54-65 yaş grubunu kapsayan Baby Boomers katılımcılarının yalnızca yüzde 19'u aynı yanıtı verdi.

Kripto para birimlerine diğer yaş grubundakilere göre Y kuşağı katılımcılarının daha farklı yaklaştığı belirtilirken, Blockforce Capital CEO'su Eric Erwin, bu durumun söz konusu kuşağın teknolojiye duydukları güvenden kaynaklandığını söyledi:

"Y kuşağı, anladıkları ve kullanabildikleri teknolojilere güvenmeyi tercih ediyor. Bu kuşak, Amazon ve Google gibi teknolojileri anlayarak büyüdü ve bu durumda blockchain ve kripto para teknolojilerini anlamaları ve bu yatırım ve altyapıya güvenmeleri çok doğal.

Bu durumda 2018'de görülen ayı piyasasına rağmen kripto para birimlerine yatırım yapanların söz konusu teknolojiye daha fazla güvenmeleri de anlaşılabiliyor."