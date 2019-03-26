Rusya hükümeti, Türk Akımı projesi kapsamında uygulanacak vergi muafiyeti için harekete geçti

Rusya Enerji Bakanlığı, Türk Akımı ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projeleri için Rusya'ya getirilen gemilerin gümrük harç ve vergilerinden muaf tutulmasını önerdi.

Rusya ile Türkiye arasında 10 Ekim 2016 tarihinde imzalanan Türk Akımı projesine ilişkin anlaşma kapsamında uygulanması öngörülen vergi muafiyetleri için Moskova'dan hamle geldi.

Rusya hükümetinden yapılan açıklamaya göre Rusya Enerji Bakanlığı, Türk Akımı ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projeleri için Rusya'ya getirilen gemilerin gümrük harç ve vergilerinden muaf tutulması için bir kararname taslağı hazırladı.

Belgenin açıklayıcı notunda, "Rusya hükümeti kararname taslağı, Türk Akımı ve Kuzey Akım-2 projelerinin gerçekleştirilmesi kapsamında kullanılan gemilerin Avrasya Ekonomik Birliği gümrük bölgesine gümrük harç ve vergisi ödeme yükümlülüğü olmaksızın geçici süreyle girmesini sağlamak amacıyla hazırlandı" denildi.

Açıklamaya göre söz konusu gemiler üzerinde bulunan ürünler de, geçici olarak gümrük bölgesine sokulmaları ve kullanılmaları koşuluyla gümrük harç ve vergilerinden muaf tutulacak.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, geçen yıl yayınladığı tebliğde vergi muafiyetine ilişkin maddelere yer vermişti.