Dolar/TL'de son durum

Dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) adımları ve TL'nin yurt dışında sıkışması ile birlikte düşüşünü sürdürdü.

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın açıklamaları ve adımlarının yanında yurt dışında Türk Lirası'nın sıkışmasından dolayı swap faizlerinde görülen sert yükselişin etkisi ile güçlü düşüşünü sürdürüyor.

Kur gece geç saatlerde 5.3049 seviyesine kadar inerek son bir ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından hafifçe toparlanarak 5.35 civarında yatay seyre geçti.

Londra'da Manulife Asset Management'ın kıdemli gelişen piyasalar analisti Richard Segal, Bloomberg News'a yaptığı değerlendirmede, "Türkiye geçen yazdan ders aldı ve durumun spiral şeklinde kontrolden çıkmasına izin vermeyecek" dedi.

Türk Lirası'nın yurt dışında gecelik borçlanma maliyetli son iki günde neredeyse 10 katına çıkarak yüzde 300 seviyelerini gördü 2001'den bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı. Buna bağlı olarak TL salı günü geç saatlerde bu haftaki kazancını yüzde 6'ya çıkardı ve geçen haftaki kayıplarını geri aldı.

Dolar/TL bu hareketi ile birlikte diğer gelişen piyasa paralarından pozitif ayrıştı. Baht ve peso, küresel anlamda merkez bankalarının yavaşlayan büyüme ile mücadele için gevşemeye gitmek zorunda kalacakları beklentilerinin arttığı bir ortamda, Asya paralarındaki düşüşe öncülük etti.

Mizuho Bank kıdemli Asya Döviz stratejisti Ken Cheung, "Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın güvercin tutumu, diğer merkez bankalarının gevşemeye gideceği beklentilerini güçlendirdi" dedi ve "Bu durum doların güçledirirken, gelişen Asya paraları üzerinde baskı oluşturdu" şeklinde görüş bildirdi.