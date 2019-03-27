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12:04 27 Mart 2019
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    Enflasyon, pazar, sebze, meyve

    Türk-İş: Mart ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 14, yoksulluk sınırı 6 bin 561 TL olarak hesaplandı

    © REUTERS / Stoyan Nenov
    Ekonomi
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    Türk-İş'in araştırmasına göre, mart ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 14, yoksulluk sınırı 6 bin 561 TL olarak hesaplandı.

    Türk-İş tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yapılan 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın sonuçları açıklandı.

    sebze, meyve, tanzim satış, alışveriş
    © REUTERS / Murad Sezer
    Açlık sınırı 1 yılda 392 TL yükseldi
    Mart ayını kapsayan araştırmaya göre, 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden 'açlık sınırı' 2 bin 14 TL olarak belirlendi. Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen 'yoksulluk sınırı' ise 6 bin 561 lira oldu.

    Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 0.73 oranında azaldı. Yılın ilk üç ayında gıda fiyatlarındaki artış yüzde 3.76 oldu. Gıda enflasyonunda 12 ay itibarıyla artış yüzde 21.13 olarak hesaplandı.

    'SEBZE FİYATLARINDAKİ ARTIŞ DEVAM ETTİ'

    Araştırmada, süt ve yoğurt fiyatı ortalamada biraz geriledi. Daha önce indirimli satılan bazı ürünler indirimsiz olarak aynı fiyattan reyonlarda yer aldı. Peynirin kilogram fiyatında geçen ay tespit edilen artışın ardından bu ay indirimli satış yapıldığı görüldü.

    Pazar, alışveriş, meyve, enflasyon
    © REUTERS / Umit Bektas
    Açlık sınırı 2000 lirayı geçti
    Kıyma ve kuşbaşı et ile tavuk ve sakatat fiyatı bu ay yine değişmedi. Balık ortalama fiyatı biraz yükseldi. Yumurta fiyatı markette gerilerken pazarda aynı kaldı. Bakliyat ürünlerinde bu ay etiketlerde değişiklikler dikkati çekti ancak ortalamada önemli bir fiyat değişikliği olmadı.

    Sebze-meyve fiyatları mutfak harcamasını olumsuz etkiledi. Özellikle sebze kilogram fiyatındaki artış bu ay da devam etti ve bir önceki aya göre artış oranı yüzde 6.28 oldu. Böylece yılın ilk üç ayı sonunda sadece sebzedeki ortalama artış yüzde 40.11 oranına ulaştı. Sebzenin geçen ay 7.33 lira olarak hesaplanan ortalama kilogram fiyatı bu ay yüzde 7.79 lira oldu.

    Tereyağı ve margarin fiyatında ayarlama yapıldığı görüldü. Aynı şekilde zeytinyağı ile ayçiçeği yağı fiyatı da yeniden belirlendi ve fiyatı biraz geriledi. Zeytin fiyatı (yeşil ve siyah zeytin ortalaması olarak) bu ay yine biraz düştü. Yağlı tohum ürünlerinden ceviz hariç diğerlerin fiyatı arttı. Baharat fiyatı bu ay yine değişmedi. Şeker, bal, reçel, pekmez fiyatı aynı kaldı, tuz ve salça fiyatı geriledi. Çay ve ıhlamur fiyatında bu ay yine değişiklik görülmedi.

    Etiketler:
    TL, dolar, para, yoksulluk sınırı, Açlık sınırı, Türk-İş, Türkiye
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