Swap faizi yüzde 500'ü gördü

TL'deki sert değer kaybın ardından yabancı bankaların TL elde etmek için kullandığı Londra swap piyasasında Türk bankaların yasal sınırların da oldukça altında TL sağlamasıyla faizler yüzde 500'e kadar yükseldi.

Swap piyasasında gecelik vadede TL faizi geçen hafta yüzde 24 seviyesindeyken Türk bankaların bu piyasaya TL sağlama eğilimlerini bu hafta sona erdirmesiyle sert yükselişini bugün de sürdürdü.

Swap piyasasında gecelik vadede TL faizi dün yüzde 330 seviyesine yükseldi. Bugün de yükseliş devam ederken gecelik vadede yüzde 500, haftalık vadede ise yüzde 150 seviyesi görüldü.

Reuters'ın aktardığına göre bugün 5.30'a kadar gerileyerek 1 ayın en düşük seviyesini gören kur daha sonra yukarı hareketlendi. Dolar yüzde 1.25 artışla 5.3940'dan işlem gördü. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 1.15 düşüşle 96.300 puanda. İki yıllık gösterge faiz de yüzde 2.30 artıda 20.44 seviyesinde.

Reuters'a dün bilgi veren konu hakkında bilgi sahibi dört kaynak Londra swap piyasasında TL için ana fonlayıcı konumundaki Türk bankalarının işlemlerini 'önümüzdeki günlerde yasal limit olan yüzde 25'in oldukça altında kalacak' şekilde şekillendirdiklerini söylemişti.

Cuma günü dolar/TL 5.84'e tırmandıktan sonra Merkez Bankası örtülü faiz artışı yapmış, art arda açıklamalarla tansiyonu düşürmeye çalışmıştı. Ayrıca swap tarafındaki artış da yabancılar için TL'nin maliyetini artıracak kur üzerindeki ana baskı unsuru olmuştu.