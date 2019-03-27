Ertem'den dolar/TL açıklaması: Kara pazartesi senaryosu iflas etti, şimdi maliyetine katlanacaklar

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, dolar/TL'de yaşanan dalgalanmayla ilgili olarak kişisel Twitter hesabında paylaşımlarda bulundu.

"Seçim öncesi malum odaklar tarafından planlanan kara pazartesi senaryosu iflas etti" diyen Ertem, devamında "Türkiye açık piyasa ekonomisi ve dalgalı kur rejimi içinde elinde piyasa yanlısı çok araç var ve bu tür ucuz cambazlıkları bozacak güçlü bir ekonomi. Şimdi maliyetine katlanacaklar" ifadesini kullandı.

Seçim öncesi “malum odaklar” tarafından planlanan kara pazartesi senaryosu iflas ett. Türkiye açık piyasa ekonomisi ve dalgalı kur rejimi içinde elinde piyasa yanlısı çok araç var ve bu tür ucuz cambazlıkları bozacak güçlü bir ekonomi. Şimdi maliyetine katlanacaklar — cemil ertem (@cemilertem) March 26, 2019

Ertem, söz konusu kur yorumunun öncesinde de Milliyet'te yayımlanan "İşte dolardaki hareketin perde arkası" başlıklı haberi takipçilerine aktardı.

Haberde süreci yakından takip ettiği belirtilen bir bankacının "Fotoğrafa bakınca şunu söyleyebilirim. Bir kara pazartesi yaşatılmak istendi, ama Merkez Bankası hamlesi ile engellendi" ifadesine yer veriliyor.

© AFP 2019 / Yasin Akgül Swap faizi yüzde 500'ü gördü

İsmi verilmeyen bankacı sözlerine şöyle devam ediyor:

"Yabancı bankaların özellikle döviz alımları karşılığında TL ödemelerinde zorlandığı hatta bazı büyük bankaların temerrüde düştüğü konuşuluyor. Giriştikleri bu hamle sonrasında birkaç milyar TL açık ve çok büyük bir maliyeti karşılamak zorunda kaldılar. Türk Lirası'na karşı bu pozisyonu almanın maliyetini üstlenmeleri gerekecek. TL satarak döviz alımı yönündeki bu talebi sürdüremezler. Bu maliyete rağmen bu pozisyonda dururlarsa, Türkiye ile ilişkilerini riske atarlar. Ayrıca yaptırımlarla da karşı karşıya kalabilirler. Dışarıdaki bu gelişmeler ve pazartesiden itibaren kurda bu geriye gelişten sonra içeride de yerleşiklerin döviz satmaya başladığını gözlemliyoruz."