EPDK: Elektriğe zam yok

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik fiyatlarına ilişkin olarak bir açıklama yaptı.
Elektrik fiyatları üç aylık dönemler itibariyle belirleniyor.
Böylece nisan, mayıs ve haziran aylarında elektrik fiyatları değişmeyecek.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik fiyatlarına zam yapılmayacağını duyurdu.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik fiyatlarına ilişkin olarak bir açıklama yaptı.
Elektrik fiyatları üç aylık dönemler itibariyle belirleniyor.
Böylece nisan, mayıs ve haziran aylarında elektrik fiyatları değişmeyecek.
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