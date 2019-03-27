EPDK: Elektriğe zam yok

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik fiyatlarına ilişkin olarak bir açıklama yaptı.

© AA / Elektrik ve doğalgaz fiyat verileri açıklandı

Açıklamada "1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak tüm bedeller ve vergiler dahil perakende elektrik satış tarifelerinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Diğer bir ifadeyle tüketicilerimizin 1 Nisan'dan itibaren geçerli tarifeler kapsamında kWh başına ödeyeceği vergiler dahil bedel mevcut tarifeler ile birebir aynıdır" denildi.

Elektrik fiyatları üç aylık dönemler itibariyle belirleniyor.

Böylece nisan, mayıs ve haziran aylarında elektrik fiyatları değişmeyecek.