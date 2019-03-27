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15:13 27 Mart 2019
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    TL - para

    Bloomberg: Yerel seçimler öncesi yabancı yatırımcı Türkiye'de mahsur kaldı

    © AFP 2019 / Ozan Köse
    Ekonomi
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    ABD merkezli haber kuruluşu Bloomberg, Türkiye'nin yerel seçimlere günler kala yabancı yatırımcılar için Türk Lirası (TL) satmayı 'neredeyse imkansız hale getirdiğini' yazdı.

    BBC'nin Bloomberg'den aktardığına göre isminin açıklanmasını istemeyen dört bankacı yaptığı değerlendirmede "yabancı yatırımcıların karşı taraf bulmakta zorlandığı için TL ile işlem yapamaz olduğunu" söyledi.

    Para, Türk Lirası (TL)
    © AA /
    Londra swap faizi: Gecelik Türk Lirası swap faizi neden yüzde 700'ü aştı?
    Haberde Londra'daki swap piyasasında Türk Lirası'nın gecelik faizinin, yüzde 350'yi aştığına dikkat çekildi.

    Reuters haber ajansı, yabancı bankaların Türk Lirası elde etmek için kullandığı Londra swap piyasasında, Türk bankaların yasal dayanaklarının da oldukça altında TL sağlamak istemesi neticesiyle bu gelişmenin yaşandığını aktarmıştı.

    "JP Morgan dahil pek çok bankanın yatırımcılara TL satması çağrısı sonrası bir haftadır Türkiye'deki holdinglerden çekilmeye çalışıyordu. Bloomberg'e konuşan dört yatırımcı, Türk bankaları üzerindeki likidite baskısı nedeniyle Türkiye'den çıkmak isteyenlerin kapana kısıldığını söylüyor. "

    Haberde BDDK'nın Türk Lirası'nda yaşanan hızlı değer kaybının ve oynaklığın önüne geçmek için bankaların swap işlemlerini kısıtlamış olmasının da yatırımcıyı zora soktuğu vurgulandı.

    NE OLMUŞTU?

    Para - TL
    © AFP 2019 / Yasin Akgül
    Swap faizi yüzde 500'ü gördü
    Cuma günü TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı sonrası Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ABD merkezli uluslararası yatırım bankası JP Morgan hakkında inceleme başlatmıştı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dövizle ilgili provokatif eylemler içine girenler çok ağır bedel ödeyecek" diye konuşmuştu.

    BDDK, bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptığı bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan para swaplarının ve swap benzeri işlemlerinin, bankaların yasal özkaynaklarının yüzde 25'ini geçemeyeceğini açıklamıştı.

    Geçen hafta yüzde 22 seviyesinde seyreden swap faiz oranı son iki gün içinde 10 kattan fazla artarak, 2001'deki ekonomik krizden beri en yüksek seviyesine geldi. Nisan 2001'de aynı oran yüzde 71'di.

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    Bloomberg'e göre, bu gelişmeler sonrası Dolar/TL kurunun 5.41 seviyesine gerilediği ve dövizin bu hafta yüzde 6 değer kazandığı düşünülürse, "Şu ana kadar işler yolunda görünüyor".

    Londra'daki Manulife Asset Management şirketinden analist Richard Segal, gelişmeleri şöyle yorumladı: "Türkiye geçen yaz yaşananlardan (TL'nin ani değer kaybı) dersini aldı ve bir kez daha işlerin kontrolden çıkmasına izin vermeyecek."

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    Etiketler:
    swap, Türk Lirası, Döviz, TL, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, JP Morgan, Reuters, Bloomberg, JP Morgan Chase, BBC, Recep Tayyip Erdoğan, Londra, Türkiye
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