BIST-100 endeksinde düşüş yüzde 5'i aştı

Geçen haftanın son gününü yüzde 3.45 değer kaybıyla 99.835,31 puandan kapatan BIST 100 endeksi, bugün de aşağı yönde hareket ediyor.

T24'ün haberine göre, geçen haftanın son gününü yüzde 3.45 değer kaybıyla 99.835,31 puandan kapatan BIST 100 endeksi, pazartesi ve salı günkü kayıpların ardından bugün de aşağı yönde hareket ediyor. Salı günü kapanışı 97.379 ile yapan BIST 100 endeksi öğle arasına 95.632 puanla girdi.

BIST 100 endeksindeki düşüş günün ikinci yarısında da devam etti. Endeksteki günlük kayıp 92.513 olarak yüzde 5'in üzerine çıktı

Öte yandan dolar/TL aşağı yönlü hareketini sürdürürken devlet tahvillerinin faizleri ise yukarı yönlü hareket ediyor. 2 yıllık ve 5 yıllık devlet tahvillerinin faizleri 2019'un en yüksek seviyelerine ulaştı.

TR 2 Yıllık Tahvil: Yüzde 20.53

TR 5 Yıllık Tahvil: Yüzde 20.11

TR 10 Yıllık Tahvil: Yüzde 18.23