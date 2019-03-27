TBB Başkanı Aydın: Türk bankaların yurtdışındaki bankalara likidite vermedikleri doğru değil

Aydın, "Türkiye'deki bankalar TL likidite aramaktadır, likiditenin kaynağı değildir. Türk bankalarının yurt dışındaki yabancı bankalara TL likidite vermemesi nedeniyle takas faizinin yükseldiği yorumları doğru değildir. Swap işlemlerinde faiz oranının yükselme nedeni yurt dışı yatırımcıların dolar almak için TL bulamamasıdır" dedi.
TBB Başkanı Aydın, "TL'nin değer kaybetmesine neden olan spekülatif yaklaşıma gerekli duruş gösterilmiştir. Bankalar düzenlemelere, temaüllere, ticari esaslara uygun davranıyor" ifadelerini kullandı.
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