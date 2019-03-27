TBB Başkanı Aydın: Türk bankaların yurtdışındaki bankalara likidite vermedikleri doğru değil

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, "Türkiye'deki bankaların yurtdışındaki bankalara likidite vermediği, bankalar ile para takas işlemi yapmadığı iddiası doğru değildir. Swap işlemlerinde faiz oranının yükselme nedeni yurt dışı yatırımcıların Döviz almak için TL bulamamasıdır" açıklamasını yaptı.