Swap faizi 1200'den 50'ye düştü

Lokal bankalar Londra swap piyasasına yeniden TL likiditesi sağlamaya başladı. Reuters'a bilgi veren üst düzey bir yetkili, "Uzun sürmeyeceğini belirtmiştik. Spekülatif saldırıya karşı atılan bir adımdı ve son verildi. Yeni bir spekülatif saldırı beklemiyoruz" diye konuştu.
Bugün ise faizler yüzde 50'ye kadar geriledi. Öte yandan dün akşam bir açıklama yapan TBB Başkanı Hüseyin Aydın, Türk bankaların yurt dışındaki bankalara likidite vermedikleri iddiasını yalanladı. Aydın, ticari esaslara ve kurallara uygun hareket edildiğini söyledi.
Ayrıca bu sabah da bir açıklama yapan Borsa İstanbul, yurt dışı swap piyasasındaki hareketin gerçeği yansıtmaktan uzak olduğuna işaret ederek, tüm aktörleri bu işlemlerini BIST'te yapmaya çağırdı.
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