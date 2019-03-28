Eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz: IMF'den başka seçeneğin kalmadığını görüyorum

T24'ten Şirin Payzın'a konuşan Durmuş Yılmaz "Türkiye'de ekonomik kriz var ve böyle giderse bu kriz sürecek, vatandaş buna hazırlıklı olmalı. IMF'den başka seçeneğin kalmadığını görüyorum. IMF konusunda hükümet 'u' dönüşü yapar çünkü daha önce pek çok konuda ‘u' dönüşü yaptılar" dedi.

Yılmaz, "Merkez Bankası rezervleri eridi çünkü ortada şeffaf olmayan ve açıklanmayan harcamalar var. Hükümet yabancı yatırımcıya karşı bu hamleyi yapıyor zira doğru yönetilmeyen, şeffaf olmayan bir ekonomi var ve yabancı yatırımcı da Türkiye'de kalmak istemiyor" ifadelerini kullandı.

Yılmaz seçimlerden sonra ABD dolarının 6 TL'ye kadar çıkabileceği tahmininde de bulundu.