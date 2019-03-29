Türkiye CDS'lerinde işlem hacmi 7 ayın zirvesine çıktı

Türkiye CDS'lerinde işlem hacmi geçen hafta ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Türkiye CDS'lerinde (Credit default swap), liranın değerindeki düşüşle birlikte dış borcun ödenmesinde zorluk yaşanabileceği endişesiyle ağustostan bu yana en fazla işlemi gerçekleşti.

© REUTERS / Murad Sezer/File Photo Ekonomist Gürses: TL'nin konvertibilitesi hasar gördü

BloombergHT'nin haberine göre traderlar geçen hafta Türkiye CDS'lerinde 8 milyar doların üzerinde alım satım yaptı. Depository Trust&Clearing Corp. (DTCC) verilerine göre bu yılın haftalık ortalaması 2.5 milyar dolar civarındaydı.

5 yıllık Türkiye CDS'leri çarşamba günkü işlemlerde 458 baz puana çıkararak eylül ayından beri en yüksek seviyesini gördü. CMA'ya göre Türkiye 5 yıllık CDS primi bir önce hafta 300 bp seviyesindeydi.

Yatırımcılar, düzenleyicilerin 31 Mart pazar günkü seçim öncesinde TL'de kısa pozisyon alınmasını engelleyen tedbirler almasıyla, tahvillerdeki kaybını hedge etmek için türev ürün piyasasına yöneldi.