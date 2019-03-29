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11:48 29 Mart 2019
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    Dış ticaret - liman

    Dış ticaret açığı şubatta 2.1 milyar dolar

    © AA /
    Ekonomi
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    TÜİK'e göre, dış ticaret açığı şubatta yüzde 63.1 azalarak 2 milyar 134 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 86.4 oldu.

    Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan şubat ayına ve ocak-şubat dönemine ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.

    ticaret, ihracat, ithalat, ekonomi
    © REUTERS / Fabian Bimmer/File Photo
    Dış ticaret açığı yüzde 72.5 azaldı
    una göre, ihracat şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.4 artışla 13 milyar 593 milyon dolara yükselirken, ithalat yüzde 16.9 azalarak 15 milyar 727 milyon dolara geriledi.

    Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 63.1 azalışla 2 milyar 134 milyon dolara indi.

    İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın şubat ayında yüzde 69.4 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 86.4'e yükseldi.

    OCAK ŞUBAT DÖNEMİ

    Türkiye'nin ihracatı ocak-şubat döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4.7 artarak 26 milyar 783 milyon dolara çıkarken, ithalatı yüzde 22.4 düşüşle 31 milyar 398 milyon dolara geriledi.

    İhracat-İthalat
    © AFP 2019 / NELSON ALMEIDA
    Dış ticaret açığı yüzde 71 azaldı, ithalatta ilk sırayı Rusya aldı
    Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 69 azalarak 4 milyar 615 milyon dolar oldu. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85.3 olarak hesaplandı.

    Genel Ticaret Sistemi'ne göre de ihracat şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.7 artarak 14 milyar 308 milyon dolar oldu. İthalat ise yüzde 19.2 azalarak 16 milyar 56 milyon dolar olarak gerçekleşti.

    Söz konusu ayda dış ticaret açığı yüzde 71.2 azalışla 1 milyar 748 milyon dolara indi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 89.1 olarak gerçekleşti.

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    Etiketler:
    ithalat, ihracat, Dış ticaret açığı, Ticaret Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye
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