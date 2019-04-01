TZOB: Mart ayında üretici ve markette en çok sivri biber fiyatı arttı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, martta markette en fazla fiyat artışının yüzde 67.73 ile sivri biberde gerçekleştiğini, bunu yüzde 15.32 ile pırasa ve yüzde 12.77 ile domatesin izlediğini açıkladı.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, mart ayına ilişkin üretici ve market fiyatlarını değerlendirdi. Martta markette 18, üreticide 10 üründe fiyat artışı olurken markette 17, üreticide 10 üründe fiyat düşüşü görüldüğünü aktaran Bayraktar, markette 6, üreticide 13 üründe fiyatın değişmediğini kaydetti.

Bayraktar, söz konusu ayda markette en fazla fiyat artışının yüzde 67.73 ile sivri biberde görüldüğünü, bunu yüzde 15.32 ile pırasa ve yüzde 12.77 ile domatesin izlediğini, markette fiyatı en fazla düşen ürünlerin ise yüzde 38.10 ile yeşil soğan, yüzde 25.64 ile patlıcan ve yüzde 18.93 ile ıspanak olduğunu ifade etti.

© Fotoğraf : DHA Pakdemirli: Tanzim ürünleri zincir marketlerde de satılacak

Üreticide en fazla fiyat artışının yüzde 50.23 ile sivri biberde, yüzde 46.31 ile domates ve yüzde 42.86 ile havuç ve portakalda gerçekleştiğine işaret eden Bayraktar, salatalıkta yüzde 43.47, yeşil soğanda yüzde 33.33 ve kabakta yüzde 28.26 fiyat düşüşü gözlendiğini kaydetti.

Tanzim ürünlerinin satışlarına da değinen Bayraktar, şunları kaydetti: "Tanzim satış noktalarında sivri biber 6 liraya, domates, kabak ve elma 3 liraya, patates ve kuru soğan 2 liraya, patlıcan 4.5 liraya, salatalık 4 liraya, nohut 5.5 liraya, yeşil mercimek de 4.5 liraya satılıyor. Mart ayının sonunda marketlerde de tanzim satışlarına başlandı. Marketlerde şimdilik domates, salatalık, sivri biber ve patlıcanın tanzim satışı gerçekleştiriliyor."

