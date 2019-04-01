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19:22 01 Nisan 2019
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    Euro - dolar - döviz

    Dolar yönünü aşağı çevirdi

    © REUTERS / MURAD SEZER
    Ekonomi
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    Yerel seçim sonrası ilk işlem gününde 5.70 seviyelerini test eden dolar/TL, ardından 5.50 seviyelerine doğru geri çekildi.

    Türkiye yerel yönetimler için tercihini yaptı. Genel olarak sonuçlar netleşirken, gözler yapılacak itirazlara ve YSK'nın vereceği nihai karara çevrildi.

    dolar, piyasa, grafik
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    Piyasaların seçim sonuçlarına ilk tepkisi
    İlk sonuçların ardından dalgalı ve kararsız bir görüntü sergileyen piyasada, itiraz süreci ve kesin sonuçlar beklenmeye başlandı.

    Cuma kapanışta 5.5781 seviyesinde olan kur, seçim sonrası ilk işlem gününde yaklaşık 20 kuruşluk bantta dalgalandı. Saat 17:15 itibariyle en düşük seviye olarak 5.5190, en yüksek seviye olarak da 5.7015 not edildi. Gün sonuna doğru dolar/TL, yüzde 0.8 düşüşle 5.5260 seviyesinde yer aldı.

    Dünya'nın aktardığına göre euro/TL ise 6.21-6.42 aralığında işlem gördü ve gün sonunda 6.22 seviyelerinde denge buldu.

    SWAP FAİZLERİ YENİDEN YÜZDE 200'LERE ÇIKTI

    Borsa
    © REUTERS / Ralph Orlowski/File Photo
    Swap faizi 1200'den 50'ye düştü
    Bu arada cuma günü yüzde 50 seviyelerine kadar inen swap faizleri tekrar yüzde 200'lere kadar çıktı.

    Analistlere göre bu durum küresel risk iştahındaki artışla birlikte şu anda kur tarafında geri çekilmelere destek veriyor.

    Borsa cephesinde de bugün dalgalı seyir etkili oldu. Güne 93.908 puandan başlayan borsa, 91.864 puana kadar geriledi. Ardından toparlanan piyasa 95.117 puana çıktı. BIST 100 endeksi, gün sonuna doğru yüzde 0.5 kayıpla 93.355 seviyesinde yer aldı.

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    Etiketler:
    Türk Lirası, BIST 100, Euro, Dolar, swap işlemleri, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, Türkiye
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