Dünyanın en karlı şirketi belli oldu

Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Saudi Aramco’nun geçen yıl dünyanın en çok kar elde eden şirketi olduğu öğrenildi.

© AFP 2019 / MOHAMMED ALHWAITI Suudi Arabistan: Kızıldeniz'de büyük miktarda doğalgaz bulduk

ABD merkezli ekonomi ağırlıklı haber kuruluşu Bloomberg, kredi derecelendirme kuruluşları Moody's ve Fitch'e dayandırdığı haberinde Saudi Aramco'nun geçen yıl dünyanın en çok kar elde eden şirketi olduğunu bildirdi.

Uzmanlara göre Suudi şirketin geçen yılki net karı 111.1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Böylelikle Saudi Aramco, Moody's ve Fitch'in sıralamasında lider konumuna yerleşti. Geçen yıl 59.5 milyar dolar kar eden Apple ve 35.1 milyar dolarlık kar sağlayan Samsung ise sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

Bloomberg'in aktardığına göre Saudi Aramco'nun net karı, Apple, Google и Exxon Mobil'in toplamda elde ettikleri kar rakamını aşıyor.