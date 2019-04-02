Bloomberg: Bira hisseleri, Erdoğan’ın kaybının en büyük kazananlarından

Bloomberg'ten Taylan Bilgiç'e konuşan ICBC'den Burak İşyar, "Bazı yatırımcılar alkol satışları konusundaki yerel sınırlamaların rahatlaması ihtimalini fiyatlıyor olabilir" dedi. Anadolu Efes hisseleri, haftanın ikinci gününde de dalgalı bir hareket izledi. Güne 18.63 TL'den başlayan hisseler, günün ilk yarısında 18.10'a kadar gerilese de daha sonra yeniden yönünü yukarı çevirdi.
BIST-100 endeksi geçen yıl yüzde 3.1 değer kazanırken; Anadolu Efes ise yüzde 9.2 değer kaybetmişti. 2018'de 96.9 milyon lira gelir bildiren şirketin performansı uzmanların beklentilerinin altında kalmıştı.
TUBORG HİSSELERİ DEĞER KAYBETTİ
Türkiye'deki bir diğer bira tedarikçisi olan Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii AŞ (#TBORG) hisseleri ise seçim sonrasında kayıp yaşadı. Pazartesi gününe 10.50 TL seviyesinden başlayan hisseler, yatay seyrederek günü 10.48 TL'den kapattı. Türk Tuborg hisseleri, salı günü açılışta ise sert şekilde 9 TL'ye geriledi.
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