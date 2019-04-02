Bloomberg: Bira hisseleri, Erdoğan’ın kaybının en büyük kazananlarından

Cumhur İttifakı'nın resmi olmayan kesin sonuçlara göre Ankara ve İstanbul'u kaybetmesinin ardından Türkiye'nin en büyük bira tedarikçisi Anadolu Efes'in hisselerinin değeri yükselişe geçti. Bloomberg, konuyla ilgili haberinde, "Bira hisseleri, Erdoğan'ın kaybının en büyük kazananlarından biri" başlığı kullanıldı.

© REUTERS / Ümit Bektaş İstanbul İl Seçim Kurulu resmi olmayan sonuçları açıkladı

Seçim sonrası haftanın ilk güne 17.58 TL'den başlayan Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi AŞ (#AEFES) hisseleri, günü 18.41 TL'den kapadı. Yüzde 6.9'luk artışla Anadolu Efes hisseleri pazartesi günü eylülden bu yanaki en yüksek seviyeye ulaştı.

Bloomberg'ten Taylan Bilgiç'e konuşan ICBC'den Burak İşyar, "Bazı yatırımcılar alkol satışları konusundaki yerel sınırlamaların rahatlaması ihtimalini fiyatlıyor olabilir" dedi. Anadolu Efes hisseleri, haftanın ikinci gününde de dalgalı bir hareket izledi. Güne 18.63 TL'den başlayan hisseler, günün ilk yarısında 18.10'a kadar gerilese de daha sonra yeniden yönünü yukarı çevirdi.

© Fotoğraf : Anadolu Efes hisseleri

BIST-100 endeksi geçen yıl yüzde 3.1 değer kazanırken; Anadolu Efes ise yüzde 9.2 değer kaybetmişti. 2018'de 96.9 milyon lira gelir bildiren şirketin performansı uzmanların beklentilerinin altında kalmıştı.

TUBORG HİSSELERİ DEĞER KAYBETTİ

Türkiye'deki bir diğer bira tedarikçisi olan Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii AŞ (#TBORG) hisseleri ise seçim sonrasında kayıp yaşadı. Pazartesi gününe 10.50 TL seviyesinden başlayan hisseler, yatay seyrederek günü 10.48 TL'den kapattı. Türk Tuborg hisseleri, salı günü açılışta ise sert şekilde 9 TL'ye geriledi.