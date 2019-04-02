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15:15 02 Nisan 2019
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    Lahana

    İstanbul'da mart ayının zam şampiyonu lahana oldu

    © Fotoğraf : Twitter
    Ekonomi
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    İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre, İstanbul'da mart ayında yüzde 29.52 ile en çok lahananın fiyatı artarken, yeşil soğanın fiyatı yüzde 23.84 düştü.

    İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Mart ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

    İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 66'sının perakende fiyatı artarken, 52 ürünün fiyatı düştü, 124 ürünün fiyatı ise değişmedi.

    sivri biber
    © Fotoğraf : İHA
    TZOB: Mart ayında üretici ve markette en çok sivri biber fiyatı arttı
    MART ATINDA LAHANANIN FİYATI YÜZDE 29.52 ARTTI

    Mart ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan lahana yüzde 29.52 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

    Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan yüzde 27.33 ile mandalina, yüzde 20.70 ile sivri biber, yüzde 18.25 ile patlıcan, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 17.85 ile çarşaf ve 16.50 ile muz oldu.

    Enflasyon - pazar
    © AP Photo / Lefteris Pitarakis
    Şubatta enflasyon yüzde 19.67'ye geriledi
    YEŞİL SOĞAN YÜZDE 23.84 UCUZLADI

    2019 Mart ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan yeşil soğan ise yüzde 23.84 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

    Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, yüzde 22.92 ile maydanoz, yüzde 16.77 ile ıspanak, yüzde 15.93 ile bakla, yüzde 11.74 ile domates ve yüzde 9.09 ile maç giriş bilet ücreti oldu.

    Etiketler:
    yeşil soğan, İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, Lahana, zam, İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul
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