‘Rusya Merkez Bankası iki Türk bankayla ‘Mir' kartlarının kabulü konusunda çalışıyor'

Rusya Federasyonu Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Olga Skorobogatova, Türkiye'deki iki bankayla Rus ‘Mir' ödeme sistemi kartlarının kabulü ile ilgili çalışmaların sürdüğünü, kartların yılsonuna kadar kabulüne başlanabileceğini belirtti.

Rusya Bankalar Birliği'nin kongresinde konuşan Skorobogatova, Türkiye'deki iki bankayla ‘Mir' kartların kabulü ile ilgili çalışmaların sürdüğünü, kartların yılsonuna kadar kabulüne başlanabileceğini kaydetti.

Kartların Türkiye'deki turizm sezonunun başlangıcına kadar kabul edilmeye başlanıp başlanmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Skorobogatova, "Şu anda iki Türk bankasıyla bu çalışmaları sürdürüyoruz, bu sadece bizim hazır olmamıza bağlı bir durum değil, bu bankaların Türkiye'deki POS terminallerinin altyapısının ayarlarının yapılmasına bağlı. Objektif olarak bu yılsonuna kadar çözülebileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Rusya'da her dört vatandaştan biri ‘Mir' kartı kullanıyor. Mart sonu itibarıyla basılan ‘Mir' kartlarının sayısı 56 milyonu geçti.