‘Rusya Merkez Bankası iki Türk bankayla ‘Mir' kartlarının kabulü konusunda çalışıyor'

Kartların Türkiye'deki turizm sezonunun başlangıcına kadar kabul edilmeye başlanıp başlanmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Skorobogatova, "Şu anda iki Türk bankasıyla bu çalışmaları sürdürüyoruz, bu sadece bizim hazır olmamıza bağlı bir durum değil, bu bankaların Türkiye'deki POS terminallerinin altyapısının ayarlarının yapılmasına bağlı. Objektif olarak bu yılsonuna kadar çözülebileceğini düşünüyorum" diye konuştu.
Rusya'da her dört vatandaştan biri ‘Mir' kartı kullanıyor. Mart sonu itibarıyla basılan ‘Mir' kartlarının sayısı 56 milyonu geçti.
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