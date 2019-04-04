İhracat rakamlarını açıklayan Pekcan: Bu rekordur

Ticaret Bakanı Pekcan, mart ayı ihracat ve ithalat rakamlarını açıkladı.
Dış ticaret açığı mart ayında 1.96 milyar dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 89.3 oldu.
Pekcan'ın açıklamaları şöyle:
— GTS'ye göre martta ihracatımız yüzde 0.5 artışla 16 milyar 334 milyon dolar oldu. Bu, mart ayı ihracat rekorudur.
— 2019'un ilk çeyreğinde, tarihimizin en yüksek ihracat rakamı olan 44 milyar 567 milyon doları yakalamış bulunuyoruz.
— Mart ayında ithalatımız, yüzde 17.81 azalarak 18 milyar 299 milyon dolara geriledi.
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