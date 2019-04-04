İhracat rakamlarını açıklayan Pekcan: Bu rekordur

Mart ayında ihracatın yüzde 0.5 artışla 16.3 milyar dolar olduğunu açıklayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bu, mart ayı ihracat rekorudur" diye konuştu. İthalat ise 18.3 milyar dolar seviyesinde.

Ticaret Bakanı Pekcan, mart ayı ihracat ve ithalat rakamlarını açıkladı.

© AA / Yeni hesaplama sistemine göre ilk ihracat rakamları açıklandı

Pekcan'ın açıklamasına göre GTS'ye göre mart ayında ihracat yüzde 0.5 artışla 16.3 milyar dolar oldu. İthalat ise aynı dönemde 18.3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Dış ticaret açığı mart ayında 1.96 milyar dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 89.3 oldu.

Pekcan'ın açıklamaları şöyle:

— GTS'ye göre martta ihracatımız yüzde 0.5 artışla 16 milyar 334 milyon dolar oldu. Bu, mart ayı ihracat rekorudur.

— 2019'un ilk çeyreğinde, tarihimizin en yüksek ihracat rakamı olan 44 milyar 567 milyon doları yakalamış bulunuyoruz.

— Mart ayında ithalatımız, yüzde 17.81 azalarak 18 milyar 299 milyon dolara geriledi.