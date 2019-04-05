Reuters: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı birimler İstanbul'a taşınacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı birçok birimin Ankara'dan İstanbul'a taşınacağı iddia edildi. Yerel seçimler nedeniyle değişikliklerin beklemeye alındığı, duyurunun gelecek hafta yapılabileceği öne sürüldü.

Reuters haber ajansı, konuyla ilgili bilgisi olan üç kaynağa dayandırdığı haberinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı birçok birimin Ankara'dan İstanbul'a taşınacağını belirtti. İstanbul'a finans merkezi yapmaya yönelik adımları desteklemek için bu kararın alındığı ifade edildi.

Kaynaklara göre, ilk olarak Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü ve Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü taşınacak.

Sigortacılık Genel Müdürlüğü'nün de bakanlıktan ayrılarak kurumdan bağımsız bir denetim ve düzenleme otoritesine dönüştürüleceği kaydedildi.

'DAHA FAZLA BİRİM DE TAŞINABİLİR'

Kaynaklardan biri, "Maliye Bakanlığı'ndan bu doğrultuda çalışması istendi. Konu istişare ediliyor. Amaç İstanbul'un bir finans merkezini olmasına destek vermek" dedi.

Bir diğer kaynak da, daha fazla birimin taşınmasının da gündeme gelebileceğini söyledi.

31 Mart yerel seçimler nedeniyle yapısal değişikliklerin beklemeye alındığını da dile getiren kaynaklar, duyurunun gelecek hafta yapılabileceğini söyledi.

BAKANLIK SESSİZ

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda ise henüz bir açıklama gelmedi.

BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) ve SPK (Sermaye Piyasaları Kurulu) gibi düzenleyici kurumlar ile bazı kamu bankaları da daha önce İstanbul'a taşınmıştı.