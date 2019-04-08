Dolar/TL haftaya artışla başladı

Seçim sonrası devam eden belirsizlikler kur üzerinde baskı yapmaya devam ediyor.

© REUTERS / Murad Sezer/File Photo Financial Times: Türk Lirası kaçınılmaz sonucu bekliyor

Diğer yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan-Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesi ve S-400 konusundaki gelişmeler de piyasaların radarında olacak.

Özyeğin Üniversitesi Öğretim Görevlisi Gizem Öztok Altınsaç, Bloomberg HT'ye yaptığı değerlendirmede seçim sonuçları netleştiğinde ve olağanüstü bir durum olmadığında piyasada bir miktar rahatlama olabileceğini söyledi.

Atlas Portföy Genel Müdür Yardımcısı Cem Şekerci de, kurda 5.60-5.65 aralığında bir dengelenme olduğunu belirterek, "Enflasyonda çok büyük değişim görmüyoruz, kurda bu hafta daha yatay bir seyir görebiliriz" değerlendirmesini yaptı.

Yurt içinde bugün veri akışı bulunmazken Çarşamba günü Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklayacağı reform paketi takip edilecek.