Dolar ve euro aşağı yönlü

Dün güne 5.64 civarından başlayan dolar/TL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul seçimlerine yönelik açıklamaları ve TCMB adımları ile dalgalandı.
Dünya gazetesinin aktardığına göre, dolar/TL dün 5.7290 seviyesine kadar yükseldikten sonra 5.6904 seviyesinden kapandı. Kur bugün yüzde 0.70 düşüşle 5.6490 seviyesinde bulunuyor. Euro/TL ise yüzde 0.75 azalışla 6.3660'da.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan dün İstanbul'daki seçimin 'neredeyse bütününün usulsüz' olduğunu belirterek, "10 milyon seçmenin bulunduğu İstanbul'da kimsenin 13-14 bin oy farkla seçimi kazandım havasına girme hakkının olmadığını" söylemişti.
İstanbul seçimlerinin hala sonuçlanmamış olması piyasada belirsizlik yaratırken, TL üzerinde baskı unsuru olmaya devam ediyor.
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