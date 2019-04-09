Dolar ve euro aşağı yönlü

Dün Merkez Bankası adımları ve seçim belirsizliğiyle 5.7290 seviyesine çıkan dolar kuru bugün aşağı yönlü. Euro'da da yüzde 1'e yakın düşüş var.

Dün güne 5.64 civarından başlayan dolar/TL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul seçimlerine yönelik açıklamaları ve TCMB adımları ile dalgalandı.

Dünya gazetesinin aktardığına göre, dolar/TL dün 5.7290 seviyesine kadar yükseldikten sonra 5.6904 seviyesinden kapandı. Kur bugün yüzde 0.70 düşüşle 5.6490 seviyesinde bulunuyor. Euro/TL ise yüzde 0.75 azalışla 6.3660'da.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün İstanbul'daki seçimin 'neredeyse bütününün usulsüz' olduğunu belirterek, "10 milyon seçmenin bulunduğu İstanbul'da kimsenin 13-14 bin oy farkla seçimi kazandım havasına girme hakkının olmadığını" söylemişti.

İstanbul seçimlerinin hala sonuçlanmamış olması piyasada belirsizlik yaratırken, TL üzerinde baskı unsuru olmaya devam ediyor.