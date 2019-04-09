'Havada' ABD-AB krizi: Trump, 11 milyar dolarlık ek gümrük vergisi getiriyor

Trump, "Dünya Ticaret Örgütü, AB'nin Airbus'a ABD'ye zarar verecek şekilde sübvansiyon sağladığına karar verdi. Ki bu sebeple AB ürünlerine 11 milyar dolar gümrük vergisi konulacak. AB ticaret konusunda yıllardır ABD'den fayda sağlıyor. Bu yakında son bulacak" diye yazdı.
The World Trade Organization finds that the European Union subsidies to Airbus has adversely impacted the United States, which will now put Tariffs on $11 Billion of EU products! The EU has taken advantage of the U.S. on trade for many years. It will soon stop!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 Nisan 2019
LİSTE HAZIRLANDI
ABD Ticaret Temsilciliği dün bu gerekçesiyle, büyük ticari uçak ve parçalardan şarap ve süt ürünlerine kadar gümrük vergisi getirilecek AB ürünleri listesi önerdi.
AB KARŞILIK VERECEK
Öte yandan AB'nin de karşılık vermek için hazırlık yaptığı belirtildi. AB Komisyonu Sözcüsü "Komisyon, AB'nin Boeing'e devlet destekleri konusundaki davada misilleme hakkı çerçevesinde hızla harekete geçmesi için hazırlıklarına başladı" dedi.
Sözcü, AB'nin ABD ile müzakerelere açık olduğunu, ancak bu müzakerelerin ön şartsız ve adil bir sonuç hedefiyle yapılması gerektiğini söyledi.
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