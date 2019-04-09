IMF'den Türkiye tahminleri: 2019'da daralma, 2020'de büyüme

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye'nin bu yıl yüzde 2.5 daraldıktan sonra 2020'de yüzde 2.5 büyüyeceğini tahmin etti. IMF'nin enflasyon tahmini ise 2019 için yüzde 17.5, 2020 için yüzde 14.1 oldu.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2.5 daralacağını, 2020'de ise yüzde 2.5 büyüyeceği tahmininde bulundu.

IMF'nin Dünya Ekonomik Görünüm raporunda yer alan tahminlere göre bu sene cari işlemler dengesinin gayrı safi yurt içi hasılanın yüzde 0.7'si kadar fazla vereceği, 2020'de ise yüzde 0.4 açık vereceği tahmin ediliyor.

IMF'nin Türkiye için yıllık ortalama tüketici enflasyonu tahmini 2019 için yüzde 17.5, 2020 için yüzde 14.1 seviyesinde.

Öte yandan IMF Başekonomisti Gita Gopinath, Türkiye'nin IMF'den yardım istediğini düşünmeyi gerektirecek herhangi bir sebep bulunmadığını söyledi.