Rus uzman, Rusya ile Türkiye arasındaki doğalgaz fiyat sorununu değerlendirdi: Teknik bir mesele

Moskova merkezli Karadeniz-Hazar Bölgesi Politik ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Direktörü Viktor Nadein-Rayevskiy, Rusya ve Türkiye arasında doğalgaz fiyatıyla ilgili yaşanan zorlukları 'normal iş akışı' olarak nitelendirdi.

© AFP 2019 / İran: Türkiye daha fazla doğalgaz almak istiyor

Nadein-Rayevskiy, Sputnik’e açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısı sırasında gündeme gelen Rus gazı fiyatına ilişkin anlaşmazlığı değerlendirdi.

Rus uzman, “İlişkilerin kötüleştiğini söylemek için acele etmezdim. Bu, gaz ile ilgili sıradan teknik bir mesele. Üstelik gaz fiyatı konusu her zaman en sancılıydı ve bu sadece Türkiye’yi ilgilendirmiyor” ifadelerini kullandı.

“Türkler her zaman imza attıkları koşullara dayanacak güçte olamıyor. Böyle bir huyları var” diyen Nadein-Rayevskiy, “Yani genel olarak zorlu görüşmeler beklenebilir ama bu zaten normal bir iş akışı” diye ekledi.