Reuters: Albayrak yatırımcıları ikna edemedi

Reuters ajansı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Washington sunumunu yatırımcılara sordu. Toplantıya katılan dört yatırımcı, Albayrak'ın kendilerini ikna edemediğini söyledi. Yatırımcılardan biri, "Kimsenin Türkiye hakkındaki görüşlerinin değiştiğini veya dünden daha umutlu olduğunu sanmıyorum" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları' kapsamında gittiği Washington'da 'Yapısal Dönüşüm Adımları' paketini ve yeni ekonomi politikalarını anlattı.

Reuters ajansı ise toplantılara katılan dört kaynağa dayandırdığı haberinde, "Albayrak'ın ekonomik planı konusunda çok az ikna edici ayrıntı verdiğini ve yatırımcıları heyecanladırmayı başaramadığını" belirti.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, Albayrak ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın Washington'daki bir otelde 400 yatırımcıya yaptığı sunumda 'Türkiye'nin resesyondan çıkışı' için çizdiği iyimser tablo yatırımcılardan aynı şekilde karşılık bulmadı.

'KİMSENİN DÜNDEN DAHA UMUTLU OLDUĞUNU SANMIYORUM'

İsminin verilmesini istemeyen bir yatırımcı Albayrak için "Kimseyi ikna edebildiğini sanmıyorum, iyi geçmedi" dedi.

© AA / Arif Hüdaverdi Yaman Albayrak yeni reform paketini açıkladı: BES yeniden yapılandırılacak, ulusal kredi derecelendirme şirketi kurulacak

Yatırımcı, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) son dönemdeki politikaları nedeniyle yatırımcıların daha riskli varlıklara yöneldiğini belirtip, "Eğer durum böyle olmasaydı, Türkiye'de şu an büyük bir satış yapardım" diye konuştu.

Washington’daki sunuma davet edilen üç yatırımcı ise Reuters’a "Albayrak’ın sunumunda çoğunlukla Türkiye’de anlattığı reform paketini tekrarladığını, Çetinkaya'nın ise bir saatlik sunumda çok az konuştuğunu" söyledi.

Yatırımcılardan biri, "Kimsenin Türkiye hakkındaki görüşlerinin değiştiğini veya dünden daha umutlu olduğunu sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Bir diğeri ise "Yatırımcılar arasında, Türkiye’nin inandırıcılığını yeniden tesis etmek için daha fazla şey yapılması gerektiği yönünde genel bir hissiyat var ve bu durum pek değişmedi" dedi.