Moody’s Türkiye beklentilerini açıkladı

© REUTERS / Brendan McDermid/File Photo Moody's: Türkiye ekonomisi 2019'da yüzde 2 küçülecek

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Çarşamba günü açıkladığı 2019 yılı reform programının sınırlı içerik ve detay sunduğunu ve yapısal sorunların devam ettiğini belirtti.

Moody’s bugün yayınladığı raporunda enflasyonun yıl sonunda yüzde 17 olmasını, ekonomide yüzde 2 küçülme beklediğini ifade etti.

‘REFORM PROGRAMI’ İKNA ETMEDİ'

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Moody’s değerlendirmesinde ayrıca “Bakan Albayrak’ın çarşamba günü açıkladığı reform programı bir dizi önemli politika alanında çok az detay sağlıyor. Bütçe tedbirleri için detay veya spesifik takvim yer almadı” notuna da yer verildi.

‘BÜTÇE AÇIĞI TAHMİNLERİ AŞABİLİR’

Resesyon öngören baz senaryoya bağlı olarak bu yıl bütçe açığının yüzde 3.3 ile hükümetin tahminlerinden daha fazla olması öngörülen raporda hükümetin ilk belirlediği bütçe açığı hedefine ulaşmak için harcama ve gelir ayarlamaları yapacağı ifade edildi.

Moody’s ayrıca Türk bankacılık sistemindeki takipteki kredilerin (NPL) gerçek seviyesini gösteren bir şeffaflık bulunmadığını belirtti.