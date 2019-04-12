Konkordatoda üç mahkemeden üç ayrı karar

Bir firmanın karşılıksız çeki için üç mahkemeden 'beraat', 'durdurma' ve 'mahkumiyet' kararı çıktı.

Ödeme güçlüğüne giren birçok şirketin konkordato ilan etmesi, bu uygulamanın kötüye kullanılıp kullanılmadığını ve yaşanan aksaklıkları sık sık gündeme getiriyordu. 15 Mart 2018'de Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile getirilen yeni konkordato yasası, suistimali önlemeye yönelik olsa da uygulama farklılıkları yüzünden birçok soruna neden oluyor.

© AA / İsa Terli Albayrak: Konkordato azaldı, krediler büyüdü

Dünya gazetesinden Veysel Ağdar'ın haberine göre; konkordato sürecinde olan bir firmanın karşılıksız çıkan çeki için Ankara 10. İcra Ceza Mahkemesi 'beraat', Mersin 3. İcra Ceza Mahkemesi 'yargılamanın durdurulması', Mersin 1 İcra Ceza Mahkemesi ise 'mahkumiyet' kararı verdi.

Türkiye'de ilk konkordato talebinde bulunanlardan ve süreçten faydalanan iş adamı uygulama sürecinde yaşanan aksaklıkları anlattı.

Ekonomik kriz sonucu Ticaret Mahkemesi’ne firması için konkordato talebinde bulunduğunu kaydeden firma sahibi, "Kanunda aranan şartları sırasıyla yerine getirdik, önce 3 aylık sonra ek 2 aylık geçici süreler ve nihayetinde 12 aylık kesin süre alarak icra takiplerine karşı koruma aldık. Konkordato başvurusundan önce vermiş olduğumuz çek karşılıksız çıktı. Alacaklı firma dava açtı. Karşılıksız çek suçundan 3 ayrı ceza mahkemesi 3 ayrı ceza verdi: Durdurma, mahkumiyet, beraat. Sırf bu durum dahi ortada büyük bir hukuki karışıklık olduğunu gösteriyor" dedi.